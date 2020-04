Coronavirus, Oms: "Governo spieghi cosa è successo nelle Rsa"

"Il massacro che abbiamo visto nelle Rsa deve essere un'occasione da non disperdere per ripensare ad assistenza e cura. L'Oms chiede al governo cosa è successo e come mai". Lo ha detto il direttore generale aggiunto dell'Oms, Ranieri Guerra, in conferenza stampa alla Protezione civile. "Ci sono standard di prevenzione che devono essere molto più cogenti", ha aggiunto. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.