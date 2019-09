Punito per aver aiutato a riaprire l'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. E' la denuncia di Riccardo Casamassima, appuntato in servizio da molti anni e in prima linea nel contrasto al traffico di stupefacenti, che si è ritrovato nel giro di poco tempo ad aprire e chiudere il cancello di una scuola militare. E dopo qualche mese trasferito in un ufficio senza competenze, costretto a passare le ore davanti a una scrivania vuota. Per questo l'Snac, l'agenzia anti corruzione, ha aperto un procedimento sanzionatorio nei confronti di 6 alti ufficiali - 5 generali e un colonnello - perché ritiene ingiustificati i procedimenti a carico del carabiniere che accusò i colleghi. Una denuncia, ribadita davanti alle telecamere all'indomani di una delle sue deposizioni in procura, nel maggio scorso.