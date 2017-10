Trento: arrivano le galline da esposizione

Se vi capita di sentir parlare di Moroseta Showgirl o di Silkie , sappiate che non si tratta di procaci ragazze a caccia di successo, ma di splendide galline da esposizione, vere campionesse di bellezza avicola. Esistono infatti razze ornamentali degne di esposizione, con esemplari così belli da fare invidia ai pet che siamo abituati ad ammirare nei concorsi di bellezza animale. Sono galinelle che somigliano a teneri batuffoli di piume, così dolci e mansuete da essere portate a spasso sottobraccio, come un cagnolino. Gli esemplari più belli e interessanti si danno appuntamento a Trento , da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, per “Ciuffate in festa”, la seconda edizione della mostra di polli ornamentali , in programma presso il padiglione della Federazione provinciale allevatori , in via delle Bettine 6. E’ in palio il titolo nazionale di gallina più bella, da eleggere tra circa 300 splendide contendenti.

Protagoniste della festa sono le razze ciuffate, caratterizzate come dice il loro nome da un gran ciuffo intorno alla testa e da un piumaggio che in alcuni casi copre anche le zampe. Tra queste ci sono le Moroseta, splendidi e dolcissimi batuffoli di seta dal carattere estremamente mansueto e dalla grande attitudine alla cova. E poi ci sono le Padovane dalle piume disegnate, le Olandesi in nuove e rare colorazioni. Sono presenti per la prima volta in Italia le vezzose Moroseta Showgirl, caratterizzate dal collo nudo ornato da un grazioso cravattino di piume, e le Silkie, tanto domestiche da essere portate a spasso sottobraccio da alcuni Vip di grido, tra cui l’attrice statunitense Tori Spelling.



La manifestazione è organizzata dal Club italiano della Moroseta e delle razze ciuffate, presieduto da Enrico Cecchin, di Feltre. "Gli allevatori di queste razze ornamentali, ma soprattutto semplici appassionati che hanno come unico scopo quello di rallegrare il proprio giardino, stanno crescendo di anno in anno - spiega Cecchin - anche se l'avicoltura italiana è ancora una nana rispetto agli altri paesi europei". Basti pensare che gli avicoltori amatoriali iscritti alla Federazione nazionale, la Fiav, sono solo 1150 contro una quota di 30-40 volte maggiore iscritta alle federazioni degli altri paesi europei.



Scopo della manifestazione e delle attività della Federazione, è divulgare una cultura di protezione, di cura e di amore per gli animali e salvaguardare razze che altrimenti sarebbero destinate all'estinzione, come purtroppo è avvenuto in molti casi nel corso degli ultimi cinquant'anni. Tutto questo nell’attesa di sapere chi sarà la più bella del reame, anzi: del pollaio.



Informazioni: Club italiano Moroseta e Razze ciuffate, www.clubitalianomoroseta.it