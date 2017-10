Domodossola: torna il treno del foliage

Un tragitto di 52 km in poco meno di due ore, un viaggio lento, dunque, per ammirare e visitare paesi e paesaggi vestiti dell'inconfondibile manto di colori e atmosfere autunnali.



Un viaggio goloso - È il cosiddetto foliage, la trasformazione della natura, tanto brillante e rigogliosa nei mesi estivi, quanto multicolore e poetica nella parentesi autunnale: un viaggio su binari in grado di regalare scorci davvero mozzafiato. La proposta del “Treno del foliage” è quest'anno ancora più ricca. Con l'acquisto del biglietto speciale, il viaggio si snoderà lungo l'intero percorso e comprenderà una sosta per ogni tratta. Un viaggio goloso, perché presentando il biglietto presso gli operatori convenzionati, si potranno ottenere in omaggio alcuni prodotti tipici di quest'area alpina incastonata tra laghi e monti. Cioccolato, salumi e tomini artigianali, birre e vini locali, prodotti di pasticceria a km 0, mieli, confetture, insieme a proposte speciali di hotel, B&B e ristoranti che coccoleranno i viaggiatori con omaggi e sconti.



Tra musei e splendide ville - Lungo il tragitto, una fermata a Santa Maria Maggiore è d'obbligo, anche grazie alle tante convenzioni previste dal biglietto speciale, alla scoperta di un borgo su cui sventola la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: da visitare il Museo dello Spazzacamino (aperto tutti i weekend in occasione del Treno del foliage). E ancora, ville signorili, un centro storico da cartolina, sapori genuini. Da non dimenticare gli eventi, come Fuori di Zucca, il 21 e 22 ottobre, occasione ghiotta e divertente per scoprire questo borgo vestito d'arancio. Meritano una visita anche i borghi vigezzini di Malesco, splendido borgo Bandiera Arancione Touring Club che ospita il Museo della Pietra Ollare e degli Scalpellini, Villette (il paese delle meridiane) e Re (celebre per il maestoso Santuario della Madonna del Sangue). Nelle Centovalli da visitare Intragna, con il suo Museo etnografico delle Centovalli e Pedemonte che propone l'entrata gratuita per il 29 ottobre dalle 14 alle 18.



Il mercatino di Domodossola - Domodossola, il capolinea italiano, racchiude nel suo centro storico un gioiello architettonico quale Piazza Mercato, assolutamente da visitare, abbinando una sosta culturale nei musei o, più gustosa, nei ristoranti tipici del centro cittadino. Locarno, capolinea svizzero, è una elegante e moderna cittadina adagiata sulla sponda ticinese del Lago Maggiore, ma il suo cuore è antico, tra viuzze e piazze nella parte vecchia della città. Tra gli eventi in programma a Locarno, il 4 novembre il Mercato dell'artigianato e dell'usato sul lungolago e l'11 novembre, all'interno dei Giardini Pioda, Creativa Swissmade & Vintage.



Per maggiori informazioni: www.vigezzinacentovalli.com