Le sagre più gustose, tra zucche e castagne

FORMAI DAL MONT - Tassullo di Ville d’Anaunia (Trento) – Una bella occasione per scoprire la Val di Non, la Val di Sole e l’Altopiano della Paganella attraverso i formaggi di malga, una delizia per il palato e una ricchezza per il territorio. La rassegna dei formaggi di malga dà appuntamento sabato 21 e domenica 22 ottobre nella splendida cornice di Castel Valer a Tassullo,per scoprire gli antichi mestieri delle valli trentine attraverso i migliori prodotti derivati dal latte di malga. Ad attendere i visitatori negli stand ci sono i pastori delle valli, produttori di formaggio di latte vaccino e caprino. Ci sono anche laboratori di cucina e di formaggi per i bambini. Info: www.prolocotassullo.it



FUORI DI ZUCCA - Santa Maria Maggiore (Verbano) - Un weekend davvero singolare, tra allestimenti e vetrine addobbate, degustazioni e squisiti menu a base di zucca: sabato 21 e domenica 22 ottobre è concessa ogni follia da “fuori di zucca”, con un occhio di attenzione per l’enogastronomia. Ci sono musica live, speciali menu nei ristoranti del paese, degustazioni e giochi. Le vetrine dei negozi sono allestite a tema, viene aperto al pubblico l’antico lavatoio del paese e presso la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini è allestita la mostra "Epilogo di Sentieri e Pensieri". Info sul sito santamariamaggiore.info



FESTA DEL MARRONE DI SAN ZENO DOP - San Zeno (Verona) – Una mostra mercato con castagne a gogò per tre weekend di festa, da sabato 21 ottobre a domenica 5 novembre, con una giornata speciale il 1° novembre. Il clou della festa è il mercatino dei sapori, in cui assaggiare tante specialità a base del Marrone di San Zeno D.O.P. tra cui un inconsueto minestrone di marroni, proposto in versione rustica o saporita. Info: www.marronedisanzeno.it



CASTAGNA DAY - Brinzio (Varese) – Tanti golosi appuntamenti tra castagne e funghi, e tante piacevoli passeggiate in una natura meravigliosa: da domenica 22 a domenica 29 ottobre sono in programma momenti gastronomici a base di castagne, per assaggiare le fettuccine alle castagne con ragù di cinghiale, oppure la coppa allo spiedo con castagne, funghi porcini e polenta e tanti dolce alle castagne. Ci sono poi concorsi culinari tra scuole alberghiere, passeggiate guidate da castanicoltori e workshop fotografici per adulti e bambini. Informazioni: www.consorziocastanicoltori.it



SAGRA DELLA CASTAGNA DI ZOCCA - Zocca (Modena) – Ultima domenica di festa nella cittadina modenese in onore del frutto simbolo dell'autunno. Un'occasione per divertirsi in compagnia e assaggiare gi celebri marroni di Zocca: lungo le strade del paese sono infatti allestiti gli stand gastronomici che offrono i prodotti tipici locali, tra cui borlenghi, crescentine, salumi e formaggi, e soprattutto castagne e prodotti da essa derivati: ci sono ciacci, polenta, mistocche, torte, caldarroste e dolci. Ci sono inoltre spettacoli di animazione, balli folcloristici e mercatino d'oggetti d'altri tempi. Informazioni presso la Pro Loco di Zocca.



PISA FOOD & WINE FESTIVAL – Pisa - Un weekend da trascorrere insieme a produttori e ristoratori di locali tipici per scoprire ricette nuove e infiniti piaceri del palato. Gli esperti sono a disposizione dei visitatori da venerdì 20 a domenica 22 ottobre per far assaggiare pietanze a base di pasta, formaggi e salumi, i dolci più golosi, le pregiate etichette di vino, olio e infine liquori. I bambini hanno uno spazio giochi all'interno della Ludoteca della Stazione Leopolda, con tante attività dedicate all'educazione alimentare. www.pisafoodwinefestival.it



BACCO PER BACCO - Turi (Bari) – Il fine settimana è dedicato alla scoperta del gusto del "primitivo", vino tipico della zona, da scoprire in abbinamento con i prodotti locali nel fine settimana 21-22 ottobre. Lo scenario offerto dalle stradine del centro storico è antico e coinvolgente, tra balli popolari e musica dal vivo, per una festa itinerante animata da spettacoli musicali, punti di degustazione di vino primitivo, di melograno appena raccolto e ottimi piatti a base di prodotti del territorio. Info: www.facebook.com/baccoperbacco2017



SAGRA DELLA VAROLA - Melfi (Potenza) – L’antica città muraria sulle colline lucane dominata dalla mole imponente del Castello, dedica una bella festa alla varola, cioè alla caldarrosta arrostita nel tipico recipiente pieno di fori. La festa, che si svolge sabato 21 e domenica 22 ottobre, celebra la bontà del marroncino del Vulture, prodotto tipico locale che si appresta a ricevere il marchio I.G.P. Piazza Umberto I e le strade del centro storico si trasformano in un bosco, in cui gli stand hanno la forma di rifugi di montagna: qui si possono degustare piatti deliziosi a base di castagne, dal classico castagnaccio al gelato di marroni, fino alla birra di castagne e perfino alla pizza al marroncino. Info: www.prolocomelfi.it



FUNGHI FEST A CASTELBUONO - Castelbuono (Messina) – L’antico borgo nella vallata delle Madonie, immerso in boschi di querce, ciliegi e frassino, festeggia l’autunno con una sagra dedicata ai funghi locali, che unisce storia, arte e cultura. Appuntamento da venerdì 20 a domenica 22 ottobre con degustazioni guidate, laboratori, cooking show a tema dedicati a un singolo prodotto del territorio, come pasta secca, cioccolato, olio, tartufo, pane, gelato, vino, birra artigianale. Ci sono anche visite guidate alla scoperta della cittadine medievale, escursioni naturalistiche, musica, spettacoli con artisti di strada e gruppi folkloristici. Info: www.facebook.com/funghifest