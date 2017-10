Alto Adige: a Lana trionfa la castagna

La rassegna gastronomica e culturale valorizza l'importanza nella tradizione locale della castagna, un tempo alimento fondamentale per la popolazione contadina. La manifestazione è targata “green event” perché pianificata nel rispetto dell’ambiente e con particolare attenzione alla regionalità dei prodotti.



Showcooking all’aperto - La lunga serie di iniziative prende il nome dallo strumento utilizzato per sbucciare le castagne arrostite: il Keschtnriggl, che da 20 anni significa anche a Lana e dintorni un modo per ricordare e far conoscere un pezzo importante di storia locale. Il 12 ottobre a Castel Katzenzungen di Prissiano sarà inaugurata la Festa della castagna 2017 con degustazione di prodotti a base di castagna; sarà inoltre allestito uno showcooking all’aperto per vedere gli chef all’opera. Si aprono così le settimane dedicate al prezioso frutto autunnale, che vedono le vie dei paesi animate da musica e balli tradizionali, mercatini contadini e artigianali, gustose castagnate.



Esperienze gastronomiche - Inoltre in questo periodo una serie di ristoranti locali propongono speciali menu a base di castagna in un'interessante combinazione gastronomica di antichi sapori e nuovi abbinamenti mentre alcune Cantine offrono caldarroste dell'Altopiano di Tesimo, Krapfen ripieni di castagne, mosto e vino nuovo.



Tra castagne e castelli - Certo non mancherà l’intrattenimento culturale fra escursioni al Sentiero didattico sul castagno dell'Alto Adige, la visita del Museo degli usi e costumi, il corteo storico di 25 carri e trattori d’epoca a Tesimo, la camminata da maso a maso con piacevoli soste culinarie e l’escursione guidata ai castagneti di Foiana. Ancora, il tour “Tre castelli in una notte” coniuga buona tavola e cultura con la visita delle dimore e relativi vigneti e castagneti di Castel Fahlburg, Castel Wehrburg e Castel Katzenzungen. Curiosità: in quest’ultima tenuta è possibile ammirare la vite più grande e probabilmente più antica del mondo.



Per maggiori informazioni: www.lana.info