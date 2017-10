Alto Adige: autunno, sapori e natura nei masi

In questo periodo i contadini si dedicano alla lavorazione dei frutti raccolti durante l’anno, producendo nei loro masi marmellate, succhi, verdure sott’olio e sott’aceto e il primo vino viene riposto in cantina. E’ anche il momento in cui maturano i frutti principali dell’Alto Adige: l’uva, la mela e la castagna, che vengono celebrati con feste ed eventi tradizionali.



Imitare la vita sana dei contadini - Alloggiare in un maso del Gallo Rosso (il marchio sotto cui sono raccolti ben 1.600 agriturismo altoatesini) consente di trascorrere qualche giorno di totale relax nella semplicità della vita contadina e nella natura. Il sole ancora caldo invita gli ospiti più attivi ad andare a passeggiare nei boschi, o dedicarsi a sport ed attività all’aria aperta. Tuttavia, è bello anche farsi semplicemente sorprendere dal meraviglioso paesaggio e dalle montagne imponenti, mentre si sorseggia uno sciroppo di produzione del maso, oppure è affascinante aiutare i contadini mentre raccolgono la frutta e la verdura del loro orto, imparando le tecniche giuste che consentono una corretta conservazione dei prodotti.



Un’allegra intimità: il Törggelen - Uno di essi e anche il più noto ed antico (nacque nel Medioevo) è il Törggelen: dopo una bella camminata, nelle serate che iniziano ad allungarsi, la gente del luogo si riunisce con gli amici o con le persone care nelle stube dei masi o nelle Buschenschank, le osterie contadine Gallo Rosso che si trovano in una zona vinicola e che producono il loro vino, per gustare i piatti tradizionali altoatesini, preparati dai contadini con amore utilizzando i prodotti del maso.



I deliziosi Schutzler - Per il Törggelen non possono mancare in tavola gli “Schlutzer”, i tipici ravioli agli spinaci, i canederli al formaggio, la carne di maiale salmistrata, i crauti preparati secondo antiche ricette, accompagnati da vino novello e, a fine pasto, un piatto di krapfen (dolci con vari ripieni), noci e castagne fumanti. Un altro piatto tipico del Törggelen è la minestra d’orzo. La stagione del Törggelen termina a fine novembre. Gli ospiti hanno l’opportunità di assistere a questa tradizione, mentre i contadini e le contadine raccontano del maso, del vino e delle caldarroste.