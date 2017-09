Gli imperdibili colori dell’autunno a Merano

È questo il periodo di una delle usanze più amate dell’Alto Adige, il tradizionale “Törggelen”: nelle serate che cominciano ad allungarsi, ci si ritrova nelle stube dei masi e delle trattorie tipiche per una cena a base di carne affumicata, crauti e würstel preparati secondo antiche ricette. A fine pasto non possono mancare un piatto di krapfen e un vassoio di caldarroste fumanti, il tutto accompagnato da vino novello. Ecco un sintetico calendario delle manifestazioni autunnali.



Giornate del radicchio - L’Alta Val di Non è protagonista della coltivazione del radicchio per il suo clima e l’altitudine. In questo periodo di raccolta, i cuochi dei ristoranti e delle trattorie locali portano in tavola piatti sempre innovativi a base di quest’ortaggio così buono e sano. 23-25 e 30 settembre e 1-2 e 7-9 ottobre.



Vino culti, Vivere il vino - E’ l’appuntamento autunnale per eccellenza di Merano e Tirolo con la cultura del vino e i piaceri per il palato. Il vino sarà l’occasione per incontri di convivialità, interessanti, utili e divertenti, come le serate Vino & Musica, o le gite Vino & Architettura o la Passeggiata meranese del vino con degustazioni sulla Tappeiner. Da non perdere la Festa del vino lungo la via del castello a Tirolo, organizzata dalle associazioni del paese, con tanta musica e prelibatezze autunnali da gustare. Fino al 14 novembre.



Settimane dell’agnello in Val d’Ultimo - E’ il momento in cui vengono celebrati gli ovini, che tornano ad essere gli animali protagonisti della Val d’Ultimo dopo la transumanza estiva. In queste settimane una selezione di ristoranti della zona servirà specialità e piatti preparati con la carne di agnello locale. Fino al 1° ottobre.



Autunno contadino a Scena - Tanti eventi nella località alle porte di Merano. Primo fra tutti, la Festa d’autunno con parata degli Schützen il 16 e 17 settembre, con cortei folcloristici e bande musicali e lo “Schenner Bauernkuchl” il 19 ottobre, con cucina tipica tirolese e musica dal vivo. Dal 3 ottobre al 5 novembre.



Giornate del Riesling a Naturno - Il Riesling è uno dei vini bianchi più conosciuti e in suo onore in queste giornate ci saranno degustazioni settimanali in raffinati ristoranti, mentre i coltivatori locali di Riesling, insieme ad alcune note cantine, apriranno le porte per far gustare i pregiati vini prodotti sulle colline soleggiate sopra Naturno. Dal 7 ottobre al 12 novembre.



Festa dell’Uva a Merano - Tradizionale appuntamento dal 1886, la Festa dell’Uva ogni anno offre spettacoli tradizionali, specialità gastronomiche locali, buon vino e tanta musica, insieme alla grande sfilata domenicale delle bande musicali e dei carri adornati, cui partecipano oltre 1000 musicisti provenienti da tutto l’Alto Adige, dal Trentino, dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera. Dal 13 al 15 ottobre.



Festa della castagna - A Tesimo, Prissiano, Lana e Foiana ci sarà il tradizionale appuntamento con “Keschtnriggl”, il festival dedicato alle castagne che prende il nome da un oggetto rurale di uso comune nel passato, l’utensile usato per sbucciare le caldarroste (Keschtnriggl). In questi giorni, alcuni ristoranti selezionati porteranno in tavola piatti tradizionali e sorprendenti innovazioni culinarie a base di castagna. Dal 12 ottobre al 5 novembre.



Autunno dorato a Lagundo - In questi giorni la splendida località di Lagundo diventa teatro di numerosi eventi e appuntamenti con degustazioni enologiche esclusive, feste d’autunno, pietanze di qualità e mercati contadini. Dal 1° ottobre al 12 novembre.



