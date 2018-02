Sagre: i primi appuntamenti di marzo

OLIO CAPITALE –Trieste – Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia ospita da sabato 3 a lunedì 5 marzo una vera kermesse dedicata al nettare d’oliva, con degustazioni, abbinamenti e con le migliori produzioni Dop, Igp, biologiche, fruttate intense, medie o leggere, nazionali ed estere. L’appuntamento è nelle sale della Stazione Marittima dove gli esperti si mettono a disposizione del pubblico per spiegare come assaporare e scegliere un buon olio, e come abbinare le diverse varietà alle varie pietanze. Ci sono anche mini corsi d'assaggio e un premio che sarà attribuito ai prodotti migliori. Dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Info: www.oliocapitale.it .



HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero - La Strada dei formaggi delle Dolomiti fa da cornice a un vero e proprio festival del gusto, alla scoperta dei migliori prodotti caseari di montagna. Fino a sabato 31 marzo tanti appuntamenti con aperitivi, degustazioni, cene e spettacoli, alla scoperta della bontà dei prodotti della montagna e dei vini locali, a pochi passi dalle piste da sci. Menu speciali e momenti dedicati ai bambini con HappyCheese for kids. Date e luoghi su www.tastetrentino.it.



FESTA DELLE CAPE - Lignano Sabbiadoro (Udine) - Cannolicchi, vongole, sarde e calamari sono protagonisti per due weekend di questa bella sagra in compagnia delle migliori specialità culinarie con i prodotti dell'Alto Adriatico. Da sabato 3 a domenica 11 marzo si possono conoscere e degustare i prodotti ittici locali e, nello stesso tempo, fare del bene: il ricavato infatti, come tutti gli anni, sarà destinato alle associazioni di volontariato del territorio. Tra le bontà da assaggiare ci sono le cappe lunghe (cannolicchi), le pevarasse (vongole), le sarde alla griglia, impannate o in saor, i calamari e molte altre specialità locali. Luogo di ritrovo è Piazza d'Olivo a Lignano Pineta. Info: www.festadellecape.it .



APIMELL – Piacenza - Quattro giorni di dolcezza, da giovedì 1 a domenica 4 marzo con la mostra mercato dedicata al mondo dell'apicoltura. Apimell è un appuntamento internazionale per operatori, ricercatori, tecnici e appassionati di apicoltura: più di cento aziende espongono le ultime novità per l'allevamento e le fasi di lavorazione. Oltre al miele in tutte le sue varietà, ci sono i prodotti dell'alveare per usi cosmetici, alimentari e curativi. Sono in programma anche convegni, seminari e workshop. Giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 marzo: dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Domenica 04 marzo: dalle ore 9.00 alle ore 18.30 www.apimell.it .



OUTDOOR EXPO - Bologna – Gli appassionati della vita plein air si danno appuntamento nei padiglioni di BolognaFiere da venerdì 2 a domenica 4 marzo, per la prima edizione di questa manifestazione dedicata agli sport e alla vita all'aria aperta. Ci sono attività, show, area expo & travel, incontri e dibattiti. Lo spazio espositivo è articolato in quattro aree dedicate agli elementi della natura: aria, acqua, fuoco e terra, raccontati attraverso un nutrito programma di eventi e performance, competizioni agonistiche e momenti ludici. Informazioni, orari e prezzi su www.outdoorexpo.eu .



FIRENZE E CIOCCOLATO - Firenze - Piazza SS Annunziata a Firenze è invasa per 10 giorni dal profumo del cioccolato: da venerdì 2 a domenica 11 marzo c’è una fiera golosa, tutta dedicata la cibo degli Dei, con eventi sfiziosi, appuntamenti dolcissimi per grandi e bambini e qualche stravaganza. Sono in programma show cooking, laboratori di cioccolateria e uno spazio riservato alla cura del corpo con prodotti derivati dalla pianta del cacao. Orario continuato dalle 10.00 alle 22.00 nel fine settimana, dalle 10.00 alle 20.00 nei giorni festivi. Ingresso gratuito. Info: www.fieradelcioccolato.it .



TIPICITÀ - MADE IN MARCHE FESTIVAL - Fermo - Le Marche sono per tradizione una terra di buon cibo. Fermo, da sabato 3 a lunedì 5 marzo propone tante tipicità locali tra cui prelibatezze enogastronomiche, vino, birra, produzioni biologiche, artigianato e percorsi turistici inediti legati dal filo conduttore del benessere e del buon vivere. Sono in programma spettacoli del gusto, mercatini e saloni tematici, workshop, seminari e convegni. Da non perdere anche Art&Genius, un'area dedicata al saper fare della regione Marche, con piccoli laboratori artigiani che propongono creazioni uniche e innovative. Informazioni su www.tipicita.it .



SAGRA DEL CASTAGNOLO - Monte San Vito (Ancona) – Questa bella manifestazione, in programma per domenica 4 marzo, costituisce una sorta di “Carnevale di mezza Quaresima” e annuncia l’arrivo della primavera. La festa ha antica origine e appartiene alla tradizione contadina. Nel 1965 la festa si è istituzionalizzata, diventando un secondo carnevale e prendendo il nome di Sagra del Castagnolo, con carri allegorici in cartapesta realizzati dalle borgate del paese e il tipico dolce carnevalesco: il Castagnolo in effetti, è una deliziosa frittella a base di uova, zucchero, farina, scorza di limone e mistrà. L’apice ella festa è nel tardo pomeriggio, dopo la sfilata dei carri allegorici, quando ha inizio il lancio delle salsicce col paracadute, in ricordo di quando, negli anni Cinquanta, dalle finestre dei palazzi di piazza della Repubblica furono realmente lanciate salsicce legate a piccoli paracadute. La versione attuale della festa prevede anche una pesca ai salumi con lunghe canne di bambù e ancora salsicce calate dalla fune che attraversa la piazza a partire dalla torre civica. Info: www.prolocomontesanvito.it .



NERO NORCIA - Norcia – Secondo dei tre fine settimana dedicati al tartufo di Norcia, fino a domenica 11 marzo. Fanno da corona al prezioso tubero, tante eccellenze del territorio tra cui formaggi, insaccati e salsicce, ottimi vini. La mostra è allestita in due tensostrutture di oltre duemila mq e, oltre ai prodotti locali, offre momenti di riflessione e di confronto sui temi dell'economia della Valnerina. Sono in programma anche eventi, musica dal vivo, cabaret, show cooking, spettacoli per bambini e esibizioni di artisti di strada. La Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato è la più importante rassegna espositiva dell'agro-alimentare in Umbria. Il tartufo nero è candidato per il 2018 a patrimonio immateriale dell’Unesco.. INFO: www.nero-norcia.it.