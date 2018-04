Le sagre per il prossimo fine settimana

ORTI IN VILLA – Porcia (Pordenone) - I colori, i profumi e i sapori dell’orto, tutti da toccare, conoscere e gustare nella splendida cornice di un podere seicentesco danno appuntamento agli appassionati nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 aprile nel grazioso borgo friulano di Porcia. Splendida cornice della manifestazione è il parco di Villa Correr Dolfin, trasformato per l’occasione in una grande vetrina delle eccellenze del Friuli-Venezia Giulia, dalla gastronomia alle coltivazioni biologiche delle erbe aromatiche e dei prodotti dell'orto. Ci sono degustazioni guidate, musica e passeggiate in bicicletta. Per informazioni: pagina Facebook dedicata.



MASTRO BIRRAIO - Santa Lucia di Piave, Treviso - Tre fine settimana consecutivi all’insegna della birra "home made", che sia bionda, rossa oscura: a disposizione dei visitatori ci sono due padiglioni fieristici per scoprire tutti i sapori di questi boccali spumeggianti , aperti da venerdì 6 a domenica 22 aprile. La manifestazione raduna centinaia di birre differenti per gusto, composizione, doratura e fermentazione; 20 birrifici diversi in ogni weekend e 10 gastronomie d'eccellenza per scoprire eccellenti sapori e prodotti di alta qualità. Sono in programma corsi di degustazione e di produzione "casalinga" e artigiana, tre diverse mostre tematiche sul mondo del bar e visite guidate ai birrifici locali. Non mancano la musica e gli spettacoli degli artisti di strada. Info: www.fierabirra.it.



SALUTE ALLE ERBE - Piazzole sul Brenta (Belluno) – Appuntamento domenica 8 aprile in piazza Camerini a Piazzola sul Brenta per una bella sagra dedicata alle erbe più profumate della primavera, per imparare a conoscerle e a utilizzarle. Ci sono un ricco mercatino che propone anche tanti prodotti derivati, come creme e saponi, oli essenziali, tisane e infusi; un corso di cucina; incontri sull'uso delle erbe aromatiche; varie degustazioni di prodotti; laboratori per bambini con la raccolta delle erbe spontanee del territorio. Oltre alle erbe, i visitatori possono scoprire e degustare anche il miele locale. Info: www.venetoatavola.it.



FIERA DI PRIMAVERA - Genova - Da venerdì 6 a domenica 15 aprile nel capoluogo ligure si fa shopping in una vivace fiera campionaria dedicata alle attività del tempo libero, al fai da te in casa ai regali e alle nuove proposte ecosostenibili. Ci sono proposte per li sport, il tempo libero, la casa, i motori e l’enogastronomia, ma c’è anche un’area dedicata al laboratorio delle "idee da condividere". Per dieci giorni e dieci sere visto il tardo orario di chiusura, è possibile fare acquisti in grande relax, gustare le proposte enogastronomiche o trascorrere una giornata tra spettacoli e intrattenimento, anche per i più piccoli. Gli oltre 400 espositori e gli innumerevoli marchi rappresentati sono distribuiti in tre padiglioni (padiglione blu, padiglione D e area all'aperto). Tra gli altri, segnaliamo le aree Orto & giardino (florovivaismo, prodotti e attrezzature), Le Cantine di Primavera (degustazione e vendita), Birrifici artigianali (degustazione e vendita), Amare il mare (nautica, surf, canoe, subacquea), Consorzi gastronomici. Info: www.fiera.ge.it.



FIOR D'ALBENGA - Albenga (Savona) – Il Ponente ligure si colora di fiori variopinti e Albenga si trasforma in un giardino fiorito: è il momento migliore per scoprire la bellezza del centro storico e degustare i prodotti di eccellenza del territorio. Fino a mercoledì 25 aprile il centro storico diventa un luogo di meraviglia, in cui le decorazioni ruotano intorno al tema "Città da favola". Il mondo delle fiabe ispira anche i 15 soggetti che partecipano al concorso "Un'Aiuola da Favola". E’ poi in programma Cip&Vip, evento pensato per valorizzare prodotti tipici, sapori e gusto della tradizione, in compagnia dei produttori locali e di cuochi di fama, radunati in piazza per promuovere il cibo di qualità. Ci sono l'estemporanea di pittura laboratori didattici, prodotti del territorio, musei e monumenti aperti al pubblico. www.comune.albenga.sv.it.



PLAY - Modena - Da venerdì 6 a domenica 8 aprile il quartiere fieristico di Modena si trasforma in una grande area di gioco in cui cimentarsi in centinaia di giochi di ruolo, da tavolo, di squadra o di legno, tutti da scoprire e da testare sul posto nelle isole di gioco realizzate dai più grandi editori del panorama ludico italiano. Le regole di ciascun gioco sono spiegate personalmente dai volontari, che invitano a cimentarsi tra giochi di ruolo, classici del gioco da tavolo d'autore, battaglie tra nani ed elfi, costruzioni e le ultime novità anche tra i videogiochi. INFORMAZIONI: play-modena.it.



PALIO DELLA RANA, Fermignano (Pesaro e Urbino) Da venerdì 6 a domenica 8 aprile, il grazioso borgo marchigiano ospita una della manifestazioni più esilarati della primavera: una gara di corsa… tra ranocchie, amorevolmente trasportate su apposite carriole da concorrenti in costumi medievali. Naturalmente è possibile che gli animaletti non siano passeggeri troppo docili. E allora scatta il divertimento: se una rana fugge dal suo mezzo di trasporto, il “pilota” deve fermarsi, raccoglierla delicatamente, riportarla a bordo e proseguire la corsa. Sono in lizza sette contrade. Il Palio è precedute durante l’intero fine settimana da un ricco calendario di eventi e sfilate storiche. Informazioni: www.proloco-fermignano.it/