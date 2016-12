Isole Vergini Britanniche: non nasci sirena, lo diventi

La loro bellezza straordinaria rappresenta la principale attrazione dell’arcipelago grazie a colline verdeggianti coperte di antichi alberi di mogano e cactus, spiagge incontaminate baciate da maree multicolori, acquari a cielo aperto popolati da una vita marina tra le più variegate del mondo, estese barriere coralline con antichi e famosi relitti e, infine, vasti territori nell'entroterra, sicuro rifugio per specie a rischio di estinzione.



Ventuno parchi naturali - Oltre 60 isole, isolotti e scogli a sfioro d’acqua circondano il Sir Frances Drake Channel, tra i quali l'isola principale di Tortola e l’isola di Virgin Gorda, che si estende a formare il confine orientale dell‘arcipelago. La selvaggia Jost Van Dyke si scorge a ovest mentre Anegada si trova nel remoto nord. Una serie di isole minori punteggiano il sud svelando piccoli segreti della natura in ogni insenatura.Grazie a 21 parchi nazionali distribuiti i segreti meglio conservati delle BVI si trovano nelle insenature nascoste, sulle spiagge remote e nei silenziosi boschi.



Panorami mozzafiato - Salite sulla Sage Mountain dell'isola Tortola per godere di una vista mozzafiato delle isole, sparse come gioielli intorno all’isola principale. Virgin Gorda custodisce The Baths, una sorprendente collezione di massi di granito e piscine naturali. I sub appassionati di relitti si radunano, invece, nel parco marino nazionale dove sono celati i resti della nave RMS Rhone, brulicante di vita marina.



Come diventare sirena - “Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mar è pieno di meraviglie, che altro tu vuoi di più... In fondo al maaar”. Sembra quasi che la famosa canzone del cartone “La Sirenetta” (“The Little Mermaid”, in lingua originale) sia ispirata al mare delle Isole Vergini Britanniche, soprattutto nei pressi dell’isola di Virgin Gorda, dove è stata lanciata la Mermaid BVI Experience, l’originale programma proposto da Dive BVI che permette di trasformarsi in sirene e tritoni imparando a nuotare come questi personaggi mitologici.



Un’ esperienza indimenticabile - Grazie alla Mermaid BVI Experience, il sogno nel cassetto di molti diventerà realtà. Si tratta, infatti, di una vera e propria scuola per aspiranti mermaids e mermen ( sierene e tritoni) di tutte le età, istituita dalla principale associazione di scuba diving e snorkeling dell’arcipelago, Dive BVI. Le lezioni, individuali e di gruppo, offrono ad adulti e bambini l’incredibile opportunità di diventare affascinanti sirene o possenti tritoni e vivere così al meglio la festa marina che si svolge appena sotto la superficie delle acque delle Bvi. Al termine della lezione, gli iscritti possono acquistare una coda da sirena o da tritone per diffondere il loro canto oltre i confini delle BVI e alimentare così ulteriori affascinanti leggende per i mari di tutto il mondo.



Per maggiori informazioni: www.bvitourism.it