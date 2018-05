Dieci viaggi all insegna del bianco

LA SPIAGGIA PIÙ BIANCA – HYAMS – AUSTRALIA – La sua sabbia fine come cipria è mista a sottilissimi cristalli di quarzo: secondo il Guinness dei Primati è la spiaggia più bianca del mondo.



IL DESERTO PIÙ BIANCO - WHITE SAND - NEW MEXICO - USA – Si trova all’interno del Parco Nazionale omonimo, situato ad un’altitudine di circa 1300 metri sul livello del mare su una superficie di 710 chilometri quadrati. Si è formato milioni di anni fa, quando tutta la zona era ricoperta da acque che poi si sono ritirate.



BIANCO E TURCHESE IN UN LUOGO SURREALE - BRASILE – Nel Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses le dune di sabbia bianca si spostano con il vento tra laghetti turchesi di acqua piovana in un magico contrasto di colori.



IN BIANCO NUZIALE – CARAIBI - Sono tante le coppie che scelgono di sposarsi in riva al mare: i Caraibi sono una delle mete più gettonate per una cerimonia da sogno in cui dire sì al compagno della vita con i piedi nell’acqua.



LA CATTEDRALE PIÙ BIANCA – TRANI – Una splendida Cattedrale romanica tutta protesa sul mare: è dedicata a San Nicole e riflette l’intensità della luce di questo lembo di Puglia.



LA CITTÀ BIANCA – OSTUNI - BRINDISI – Il caratteristico centro storico di questo borgo è ricoperto di calce bianca: l’espediente ha probabilmente protetto gli abitanti dalla peste nel XVII secolo.



BIANCO COME IL SALE - SALAR DE UYUNI - BOLIVIA - Questo immenso deserto di sale è derivato dal prosciugamento di un immenso lago preistorico. Oggi, con i suoi 10.582 km quadrati, è tra i più grandi deserti al mondo.



PUEBLOS BLANCOS – ANDALUSIA - Piccole case bianche dipinte a calce, stradicciole tortuose di acciottolato e un ricco patrimonio storico e culturale: i Pueblos Blancos, ovvero i Paesi Bianchi, sono caratteristici borghi raggruppati tra le province di Cadice e Malaga, nel Sud della Spagna. Formano un celebre itinerario turistico.



BIANCO COME IL COTONE - LE PISCINE DI PAMUKKALE – TURCHIA – Sono uno dei luoghi più curiosi e suggestivi della terra: un sistema di vasche naturali di carbonato di calcio, colme d’acqua termale. Il nome significa, alla lettera, “Castello di cotone”.



BIANCO COME LA NEVE - CIRCOLO POLARE ARTICO – E’ il luogo più settentrionale della terra, coperto di nevi e ghiacci perenni. Anche se è minacciato dal riscaldamento globale, questo mare di neve e gelo offre ancora scenari di potente suggestione.