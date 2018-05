Spettacoli della natura: i tramonti più romantici del mondo

I tramonti sono uno degli spettacoli più intensi e romantici che si possano immaginare. Il Piccolo Principe , protagonista della celebre favola di Antoine de Saint-Exupéry, ne andava pazzo, tanto da spostare la sua sedia lungo l’asse del suo piccolo pianeta per poterne ammirare uno tutte le volte che ne sentiva il desiderio. Sulla terra siamo un po’ meno fortunati e dobbiamo accontentarci di uno spettacolo ogni 24 ore: ci sono però luoghi della terra in cui i colori e gli ambienti sono particolarmente suggestivi, tanto da meritare un viaggio o qualche piccola variazione nell’agenda delle giornate di soggiorno per non perderselo.

1 SANTORINI - IL PIÙ ROMANTICO – Il villaggio di Oia, nell’isola di Santorini (Grecia) è un fantastico balcone da cui ammirare i colori del sole che si riflettono sul mare e sulle pittoresche casette bianche e blu del borgo. I viaggiatori hanno attribuito a questo spettacolo la palma di tramonto più romantico del mondo.



2 MALDIVE - IL PIÙ SPETTACOLARE – La posizione geografica dell’arcipelago, praticamente all’Equatore, e la presenza nell’aria di grandi masse umide, concorrono a creare spettacolari formazioni nuvolose che, verso sera, creano fantasmagorici scenari.



3 DOLOMITI - IL PIÙ MAESTOSO – La particolare roccia di cui sono composte queste antiche montagne assume al tramonto una tipica colorazione rosata, di bellezza struggente.



4 DESERTO DEL MAROCCO - IL PIÙ ROSSO – Il colore della sabba e l’assenza di umidità nell’aria trasformano il tramonto in un tripudio di sfumature rosse. Imperdibile.



5 STROMBOLI - IL PIÙ VULCANICO – L’isola delle Eolie è costituita da un vulcano ancora attivo che spesso si fa sentire, per non lasciare dubbi sulla sua vitalità. Verso sera il paesaggio si trasforma in uno scenario di grande impatto.



6 DELTA DEL PO – IL PIÙ FLUVIALE – Questa zona dell’Emilia Romagna dà davvero il meglio di sé all’ora del tramonto, in un tripudio di rosso e di oro. Nella nostra immagine siamo nella zona di Comacchio, in provincia di Ferrara.



7 TRAPANI - IL PIÙ SALATO – Grande suggestione anche in Sicilia, nella zone delle saline di Trapani. Qui gli ultimi raggi del sole fanno risaltare le forme degli antichi mulini che ancora costellano la costa.



8 ANTARTIDE - IL PIÙ GLACIALE – Clima di brivido e scenari maestosi tra il gelo del Polo sud, dove i ghiacci al tramonto si colorano di rosa.



9 PECHINO - IL PIÙ INQUINATO – Il colore dorato (ma sarebbe più corretto definirlo giallastro) dell’aria al tramonto ci ricorda che la capitale cinese è una delle città più inquinate del mondo. Qui il romanticismo scarseggia…



10 DUBAI - IL PIÙ FUTURISTICO – Il sole la fa da padrone negli Emirati Arabi e anche verso sera si intuisce tutto il suo ardore.