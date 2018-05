Dieci luoghi d’Italia in cui la natura dà spettacolo Lago di Carezza – Val d’Ega – Bolzano Istockphoto 1 di 10 Terme di Saturnia – Grosseto Istockphoto 2 di 10 Rocce rosse di Arbatax- Sardegna Istockphoto 3 di 10 Fiordo di Furore - Costiera Amalfitana – Salerno Istockphoto 4 di 10 Grotta Azzurra di Capri - Napoli Istockphoto 5 di 10 Saline di Trapani – Sicilia Istockphoto 6 di 10 Grotte di Frasassi – Genga – Ancona Istockphoto 7 di 10 Dente del gigante – Monte Bianco – Val d’Aosta Istockphoto 8 di 10 Maratea – Basilicata Istockphoto 9 di 10 Delta del Po – Emilia Romagna Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Il nostro Paese ha mille bellezze nascoste, tutte da scoprire. leggi tutto

1 LAGO DI CAREZZA – VAL D’EGA – BOLZANO – Appartiene al territorio di Nova Levante ed è una destinazione turistica molto amata del Trentino Alto Adige. L’acqua cristallina riflette il blu intenso del cielo e il verde delle folte foreste che circondano il lago, mentre su tutto lo scenario domina l’imponente massiccio del Latemar.



2 TERME DI SATURNIA – GROSSETO – Questo complesso di sorgenti termali è una vera e propria Spa a cielo aperto e a disposizione di tutti. La sorgente ha storia antichissima e risale ad epoca romana: l’acqua sulfurea sgorga alla temperatura di 37 gradi e scorre su vari dislivelli formando una serie di cascatelle e di incantevoli piscine naturali nelle quali si può fare il bagno.



3 ROCCE ROSSE DI ARBATAX- SARDEGNA – Questi scogli suggestivi sono il simbolo della costa di Arbatax, nella Sardegna orientale. Il momento migliore per ammirarli è il tramonto, quando gli ultimi raggi del sole rendono ancora più suggestivo lo scenario e più intensa la colorazione rossa della roccia.



4 FIORDO DI FURORE - COSTIERA AMALFITANA – SALERNO – Una minuscola spiaggia in fondo a una spettacolare spaccatura nella roccia costiera, pareti scoscese che chiudono il passaggio e, tutto intorno, gli scenari meravigliosi e la vita brillante della Costiera amalfitana. Un vero gioiello della natura, da visitare preferibilmente fuori stagione, per evitare la congestione dei turisti.



5 GROTTA AZZURRA DI CAPRI - NAPOLI – E’ uno dei gioielli del Mar Tirreno. La luce che filtra da un arco naturale sottomarino regala a questa piccola grotta una intensa colorazione turchese della quale è impossibile non innamorarsi a prima vista.



6 SALINE DI TRAPANI – SICILIA – Ci troviamo in una riserva naturale regionale della Sicilia istituita nel 1995 e gestita dal WWF. Il territorio si estende per circa 1000 ettari e al suo interno si continua ad esercitare l’antica attività di estrazione del sale, ma la zona è anche un importante luogo di sosta per gli uccelli migratori.



7 GROTTE DI FRASASSI – GENGA – ANCONA – Queste spettacolari cavità carsiche formano un complesso visitabile solo in parte, ma che offre comunque un percorso emozionante. Pinnacoli di roccia, stalattiti e stalagmiti bianchissime, una sapiente illuminazione che esalta tutta la maestosità e la bellezza di questo scrigno delle meraviglie: sono assolutamente da vedere.



8 DENTE DEL GIGANTE – MONTE BIANCO – VAL D’AOSTA - E' una delle vette più maestose del massiccio del Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia. Il profilo particolare di questo pilastro roccioso lo rende molto riconoscibile, nella cornice imponente delle montagne più alte d'Europa.



9 MARATEA – BASILICATA - E' stata soprannominata "la Perla del Tirreno" per i suoi pittoreschi paesaggi e il patrimonio artistico e storico. Sorge sulla costa tirrenica lucana, breve ma molto frastagliata e spettacolare, con grotte, faraglioni, strapiombi e splendide spiagge.



10 DELTA DEL PO – EMILIA ROMAGNA - Il territorio che il Po attraversa prima di sfociare nell’Adriatico è un suggestivo reticolo di acque e di terre in cui trovano rifugio centinaia di specie di uccelli migratori. E’ un’area protetta e inserita nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità Unesco. E’ anche uno dei pochi luoghi in Italia in cui ammirare la bellezza dei fenicotteri rosa.