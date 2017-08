La Croazia presenta le sue spiagge per famiglia

Ecco una selezione delle spiagge più indicate per le vacanze di una famiglia con bambini e non solo ovviamente. Cominciando dall’Istria con Koversada – Vrsar, la spiaggia del campeggio, attrezzata per i bambini .Oppure Bijeca – Medulin, la spiaggia più famosa e si estende lungo un chilometro di costa. La spiaggia è di sabbia con facile accesso al mare quindi adatta ai bambini. Si possono noleggiare sdraio ed ombrelloni.



Quarnaro, Krk e Cherso- L’isola di Krk (Veglia in italiano) è famosa per essere un luogo splendido, pittoresco, ricco di spiagge di sabbia e di ciottoli, di baie naturali e coloratissimi paesaggi. La città di Baska è situata sulla costa meridionale dell’isola ed è particolarmente popolare per la spiaggia di Vela (Vela Plaza), premiata con la Bandiera Blu, simbolo di qualità e purezza. Questa spiaggia è uno dei luoghi preferiti da giovani, famiglie e bambini. La spiaggia è lunga quasi 2 km e le parti sabbiose sono abbastanza spaziose, adatte ai bambini. Cherso è nota per le sue calette e spiagge segrete, l'isola di Cherso nasconde la caletta Mali Bok, situata nel borgo di Orlec. La spiaggia è bagnata da un mare splendido, mentre le rocce che la circondano offrono un buon riparo dal sole. È accessibile solamente con un sentiero ripido, ma ne vale la pena: la sua bellezza lascia senza parole chiunque venga a conoscerla.



Rajska plaža, Lopar, Isola di Rab - La spiaggia di Rajska (Rajska Plaza) sull’isola di Rab ( Arbe in italiano) significa letteralmente “Spiaggia del Paradiso”. Si estende per circa 2km, nella parte settentrionale dell’isola di Lopar e la sua sabbia bianca, l’acqua cristallina e la verde vegetazione che abbraccia la spiaggia di Rajska, sono state le ragioni per cui ha ottenuto la Bandiera Blu. Soprattutto famiglie e bambini amano questa spiaggia, perché sabbia, acqua bassa e scivoli d’acqua sono l’ideale per giocare e divertirsi. Le caffetterie, i ristoranti e i bar arricchiscono Paradise Beach di delizioso cibo e bevande locali, che favoriscono il senso di paradiso nel cuore della Croazia



Isola Susak (Sansego in italiano) - Susak ha delle bellissime spiagge di sabbia, mare pulito e sabbia dalle proprietà curative. La spiaggia di Trincel nell'isola di Pag (Pago in italiano) si trova nella parte settentrionale dell’isola di Pag vicino a Stara Novalja. Caratterizzata da una stretta striscia di sabbia che si estende lungo il mare è ideale per i bambini. Sulla spiaggia si trovano docce, cabine e c’è la possibilità di noleggiare le sedie a sdraio e gli ombrelloni.



Regione di Zadar, la spiaggia della regina - La spiaggia di Nin è conosciuta come Kraljicina Plaza, o spiaggia della Regina. Si tratta di una spiaggia di sabbia con vista sulle montagne e sembra una laguna con le sue acque poco profonde, le dune erbose e i banchi di sabbia che creano delle lingue di sabbia. Questa spiaggia della Dalmazia è l’ideale per famiglie con bambini per l’acqua bassa del mare e le temperature miti. Qui si possono anche facilmente trovare Spa e trattamenti benessere, così come attività sportive come pallavolo, kite e wind surf e badminton. I numerosi bar e ristoranti lungo la spiaggia servono prelibati piatti regionali.



Sakarun, isola di Dugi Otok - La spiaggia di Sakarun si trova nella parte settentrionale dell'isola dalmata di Dugi Otok e con i suoi 800 m di lunghezza di spiaggia di sabbia bianca e acqua cristallina, merita sicuramente una visita. Sakarun è molto apprezzata dai gruppi famigliari per l’acqua poco profonda, che la rende una zona ideale per la balneazione anche per i bambini più piccoli. Dietro la spiaggia, una pineta completa la bellezza del paesaggio con i suoi colori verde scuro che offrono riparo all’ombra nelle calde giornate estive. I ristoranti in spiaggia sono famosi per i loro deliziosi piatti locali e i cocktail bar completano alla perfezione il fascino del posto.