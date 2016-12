18 settembre 2014 Settembre: è tempo di vendemmia Un mestiere antico, appuntamento imperdibile per chi ama non solo degustare il nettare degli dei ma anche vivere tutte le fasi della sua produzione Tweet google 0 Invia ad un amico

09:43 - Settembre non è solo il mese di inizio autunno. Il mese durante il quale l’aria si fa più dolce, mite e l’atmosfera ha un chè di nostalgico. Settembre è anche, e soprattutto, il periodo della vendemmia. Una buona occasione per trascorrere qualche giorno immersi nella natura ad imparare un mestiere antico e dal fascino che non tramonta mai. Qui di seguito tante idee su dove andare per vivere la bellezza della vendemmia nel nostro Paese. A completare i suggerimenti di viaggio l’evento ad Alba dedicato al mondo di Bacco: la Festa del Vino.

TRA UVA, VINO E PRELIBATEZZE CULINARIE - Amate l’Umbria? Bene, allora il posto ideale per vivere la vostra vendemmia si trova all’interno del Parco del Monte Subasio a a 700 metri di quota, tra boschi di latifoglie popolati da cervi, volpi, cinghiali, bovini, uccelli e cavalli. Questo luogo ha il nome di Romantik Hotel Le Silve di Armenzano (PG) che dal 26 settembre al 15 ottobre offre l’occasione unica di diventare vignaioli per un giorno presso il vigneto della Cantina Saio, nell’incantevole cornice di Assisi.

Durante la giornata, per due ore, avrete modo di sperimentare due ore di esperienza sul campo, seguite da una ghiotta degustazione, in un percorso alla scoperta della vendemmia e di tutto ciò che la precede, tra natura, arte, relax e naturalmente buon vino.

Sempre in Umbria poi, a soli 6 chilometri dalla storica cittadella di Todi (PG), al Romantik Hotel Tenuta di Canonica, fino al 30 novembre 2014, grazie al pacchetto “Camera con Vigna” è possibile visitare, guidati da un enologo, il vigneto e la cantina, degustare i vini e i prodotti umbri e godere di una ghiotta sorpresa che vi verrà donata poco prima della vostra partenza: un cesto riempito con prelibatezze agroalimentari della Tenuta di Canonica e di produttori BIO a "chilometro zero".

E se invece di bere vino o produrlo preferite usufruire dei suoi benefici estetici, allora state cercando posti che vi possano far sperimentare la cosiddetta vinoterapia. E sì, perché, per chi ancora non lo sapesse l’azione combinata dei polifenoli (potenti antiossidanti) con vitamine (rimineralizzanti e disitnossicanti) e procianidine (che combattono i radicali liberi) presenti nel vino contribuiscono a regalare tonicità e compattezza alla pelle, levigandola e nutrendola. Bene, se avete voglia di sperimentare questi tipi di trattamenti uno dei migliori posti nel nostro Paese è il Green Park Resort che ha ideato due particolari servizi a riguardo: il VISO DI-VINO, un trattamento stimolante e tonificante, anti-ageing e anti-stress al vino per il viso ed il decolleté che in un’ora restituisce luminosità alla pelle; e il CORPO DI-VINO che invece è un trattamento di peeling e idratazione per tutto il corpo.

Per altre idee e suggerimenti di viaggio alla vinoterapia: www.tgcom24.mediaset.it/viaggi



UN EVENTO AL SAPORE DI VINO – Ad Alba, domenica 28 settembre torna la XVI edizione dell’evento: la Festa del Vino che porta in scena, lungo tutto il centro storico della città, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio di Langa e Roero. Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 i produttori, organizzati attraverso i Comuni partecipanti, presenteranno in degustazione le loro produzioni e promuoveranno la loro realtà territoriale. La disposizione dei banchi d’assaggio è organizzata per aree di produzione. Qui potrete degustare dai celebri Barolo e Barbaresco, fiori all’occhiello del territorio, agli altri nobili vini delle Langhe e del Roero: il Nebbiolo d’Alba, il Roero, il Roero Arneis, la Barbera d’Alba, il Dolcetto d’Alba, di Diano e di Dogliani, e molti altri vini ancora.



Per maggiori informazioni: www.gowinet.it



Non vedete l'ora di vivere la vostra vendemmia? Guardate questo video