Vacanza benessere: gli hotel con vinoterapia

11:33 - Ovidio ne cantava le proprietà benefiche, Cleopatra lo usava come base per i massaggi mentre divinità così come bellezze antiche si immergevano in vasche ricolme di questo nettare. Questo potente elisir della bellezza non è nient’altro che il vino. E se state pensando che quest’uso alternativo del nettare di Bacco non sia efficace vi sbagliate perché è scientificamente provato che il vino ha effetti idratanti, tonificanti ed antiossidanti. Neanche la scienza vi convince? Bene, non vi resta che sperimentare dal vivo. A voi i luoghi dove provare sulla vostra pelle trattamenti wellness al vino. Buon relax a tutti!

BENESSERE IN MONTAGNA, AL LAGO O SULLE COLLINE? - Avete voglia di sperimentare tutti i benefici del vino in montagna? Romantik Turm di Fiè allo Sciliar (BZ) saprà accontentarvi. La roccia viva fa da sfondo al centro wellness nell’hotel dove immergersi in dolci rituali benefici, in un’atmosfera da fiaba da vivere in coppia, ma anche da soli. Musica soft e un bicchiere di vino selezionato fanno da contorno ad un ritemprante bagno alle vinacce su pietra calda, dalle proprietà astringenti e depurative: distesi su una pietra che “scotta” ci si sottopone ad un peeling del corpo a base di una pasta di vinacce, terra e gesso. Gli acini d’uva puliscono l’epidermide, riattivano la circolazione ed eliminano le cellule morte.

Dopo il bagno, il relax continua in una vasca tiepida dove sorseggiare il calice odoroso. A cui aggiungere poi un massaggio all’olio di vinacciolo (107 euro per una persona, 164 per due) o un massaggio completo (il prezzo è di 68 euro) ( www.romantikhotels.com) Sempre in montagna ma questa volta alle alle pendici del Monte Rosa, Romantik Hotel Jolanda Sport di Gressoney La Trinitè (AO), è l’altra alternativa alla vostra voglia di coccole al vino ad alta quota. Preparatevi a massaggi e cure terapeutiche in un ambiente in armonia con la natura, tra travi in legno e pietre beola estratte dalle rocce del secondo massiccio più alto d’Europa.

Il bagno al vino rosso (60 euro per 2 persone) si può fare anche in coppia nella vasca idromassaggio dedicata alla bella principessa, per poi concedersi il giusto relax sul letto a baldacchino. Il bagno con sali di vinaccia e fanghi si può invece provare nel “lettino della principessa Jolanda” galleggiante, immersione dall’effetto depurativo e drenante, toccasana per chi soffre di mal di schiena, artrosi e reumatismi (70 euro).

Un trattamento completo è quello proposto con il pacchetto al Mosto d’Uva “ossigenante e antietà” che comprende un aroma-massaggio al Mosto d’Uva, un idromassaggio della principessa al vino, un lettino della principessa Jolanda con sali di vinaccia e fanghi (150 euro). Benessere e charme con il pacchetto Champagne e Petali di Rosa “dermopurificante e calmante”: peeling corpo con scrub allo champagne e petali di rose, linfodrenaggio gambe con olio alle rose, idromassaggio della principessa con champagne e boccioli di rosa e un trattamento su lettino della principessa Jolanda yogurt e olio di rosa.

Se alla montagna preferite invece il lago l’albergo che fa per voi è l’Hotel Lido Palace di Riva del Garda (TN) immerso in un parco di 12.500 mq sulle acque del Lago di Garda. I trattamenti al vino sono: la “Centoundici all’Uva Bianca”, che grazie ai suoi principi attivi completamente naturali agisce come una “pozione” antietà, il Trattamento Oxy Anti-Age all'Uva Bianca che unisce gli effetti antiage dell’ossigeno estetico (puro al 99%) agli antiossidanti della linea CXI (80 minuti, 190 euro). E poi ancora: il CXI Trattamento Corpo all’Uva Bianca, un’esperienza distensiva grazie alle tecniche di massaggio olistiche che incidono sulla riattivazione e drenaggio del sistema linfatico e sanguigno, donando nuova energia (80 minuti, 110 euro) e la CXI Spa Suite nella raffinata Ritual Suite: si comincia con un bagno rilassante, poi un bagno di vapore, esfoliazione, massaggio CXI e trattamento viso leitmotiv all’uva bianca (140 minuti, 190 euro).

Infine, se avete voglia di godervi una vacanza di più giorni di wellness e vinoterapia, l’Hotel Lido Palace (www.lido-palace.it) ha pensato al 1 Day Package “Piccolo assaggio di benessere” con Esfoliazione corpo, Massaggio CXI e Assaggio all’uva bianca per il viso (111 minuti, 180 euro); il 2 Days Package “Rilassamento e Antistress” con Massaggio Sandor, Trattamento all’uva bianca per il viso e Aromatic essences Massage (2 giorni da 245 euro); il 3 Days Package “Riequilibrio ed Armonia” cominciando con Esfoliazione Corpo e seguendo con Candle Antistess Massage, 5 Elements Bath, Trattamento all’uva bianca per il viso e Aromatic essences Massage e Rettilarium Skin Up Viso (3 giorni da 450 euro).



Alla montagna e al lago preferite le colline? Allora il posto che fa per voi sono le Terme di Salvarola sulle colline di Modena, le prime in Italia a proporre la Vinoterapia. L’offerta “Wine&Gold” include, 2 pernottamenti in camera doppia Classic con prima colazione a buffet, 1 spumeggiante bagno in botte con polifenoli, mosto e acqua termale, 1 Peeling Massage Sucre, Honey & Grapes per ammorbidire e nutrire la pelle (mani esperte massaggeranno sul corpo il mix di ingredienti naturali per un piacere tutto da provare), 3 giornate da trascorrere al Centro Benessere Balnea con 5 tra vasche piscine a diverse temperature con idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci colorate e zona relax, utilizzo della grande palestra attrezzata cardiofitness, infusi alla frutta. Assistenza medica e kit benessere (accappatoio in uso, ciabattine e campioni di cosmetici termali in omaggio). Prezzi di 209 euro per persona in camera doppia Classic.

Infine se amate l’atmosfera toscana, il Monsignor della Casa Country Resort & Spa (www.monsignordellacasa.com) di Borgo San Lorenzo (FI), a pochi metri dalla villa rinascimentale dove nacque Monsignor Giovanni Della Casa, autore del “Galateo”, sarà felice di accogliervi tra i profumi inebrianti della natura campestre del Mugello con portentosi trattamenti a base di uva. Per rendere la pelle setosa e rassodata il Country Resort & Spa propone per il viso il gommage con prodotti agli estratti d’uva e la maschera con creme ai polifenoli d’uva (50 minuti al prezzo di 79 euro). Per il corpo invece si può sperimentare il Gommage Sauvignon e il massaggio al latte d’uva. Il trattamento pulisce in profondità l’epidermide, donandole un aspetto ringiovanito (50 minuti, 90 euro).



