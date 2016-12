Parigi e Roma, capitali europee dello shopping

La classifica delle migliori capitali europee per lo shopping è resa nota da Tripadvisor, la grande community internazionale online di viaggiatori, ed è stata stilata in base al numero totale di attività commerciali per lo shopping, alla frequenza con cui viene menzionata la parola “shopping” nelle recensioni relative alla destinazione e al punteggio medio delle recensioni che parlano di shopping nelle diverse lingue disponibili.



La regina degli acquisti è Parigi, apprezzata per la sua eleganza e lo stile chic, in cui si combinano perfettamente tempo libero e brio, con spazi dedicati ad assaporare le squisite specialità locali e le mostre al museo del Louvre. Dopo aver risvegliato lo spirito nella Cattedrale di Notre Dame e aver visitato il Louvre, si può andare a caccia di affari al Bastille Market, di prelibatezze al Marché Raspail e coronare l'esperienza con uno spettacolo audace al Moulin Rouge.



Roma è una città che richiede una visita approfondita, vista la straordinaria molteplicità di luoghi di eccezione da non perdere. Vero collage vivente di piazze, mercati a cielo aperto e meravigliosi siti archeologici, è amatissima da chi vuol fare shopping soprattutto nelle zone di Campo de'Fiori, Via Condotti e Via Veneto. Sempre che il turista non preferisca dedicarsi a lanciare una monetina nella Fontana di Trevi, contemplare il Colosseo e il Pantheon, oppure fare una bella mangiata in una trattoria di Trastevere.



A Londra, invece, la storia incontra l'arte, la moda, il cibo e la buona birra britannica. Se gli amanti della cultura non si perdono la Tate Modern e la Royal Opera House, i fashion addicted non possono mancare una passeggiata in Oxford Street e da Harrod's. Gli appassionati di cibo non devono perdere un cream tea o una porzione di croccante fish & chips, mentre gli appassionati di musica e libri si innamoreranno di Abbey Road e dello Sherlock Holmes Museum.



Chi preferisce il caldo clima della Spagna trova atmosfere da fiaba a Madrid, al quarto posto in classifica. Dopo un giro nel Palazzo Reale, tra le bellezze naturali del Parco del Retiro o in uno dei numerosi musei cittadini, i luoghi migliori per lo shopping per i prodotti tipici della città sono lo storico Mercado San Miguel o il Museo de Jamon, dove si può comprare il famoso prosciutto spagnolo.



Lisbona offre negozi incantevoli in cui lasciarsi tentare da infinità di specialità gastronomiche e souvenir locali, mentre i patiti dei saldi non possono non visitare il Vasco de Gama Shopping Center.



Praga offre innumerevoli attrattive per gli amanti della cultura, tra cui una visita al Prazsky hrad, il grandioso Castello della città, dove si può fare shopping nel Vicolo d'Oro. I prodotti tipici si trovano nei negozi di Manufaktura nel centro della città, mentre i viaggiatori che cercano prodotti agricoli locali non possono perdersi il Farmers' Market Naplavka. .



Ecco la Top 10 completa delle capitali europee per lo shopping.

1. Parigi, Francia.

2. Roma, Italia .

3. Londra, Regno Unito.

4. Madrid, Spagna.

5. Lisbona, Portogallo.

6. Praga, Repubblica Ceca.

7. Amsterdam, Paesi Bassi.

8. Berlino, Germania.

9. Mosca, Russia.

10. Atene, Grecia.