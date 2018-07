Wind summer Festival: Ilary Blasi balla il Reggaeton con Sofia Reyes

Seconda puntata per il Wind Summer Festival, in onda giovedì 12 luglio su Canale 5, e seconda prova per Ilary Blasi. Dopo le lezioni di canto con Emma, ocn risultati non proprio ottimali, Rudy Zerbi ha incastrato la collega invitandola a esibirsi nel Reggaeton sotto la guida della cantante messicana Sofia Reyes: sono bastate appena un paio di indicazioni perché Ilary riuscisse a dar prova delle sue capacità e si unisse alla breve performance di Sofia. Alla fine, i complimenti sono stati anche per lei.