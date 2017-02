Will Smith torna "Willy principe di Bel Air" per il Carpool Karaoke

Tuffo negli Anni Novanta per Will Smith, che per il trailer dello show tv "Carpool Karaoke" è tornato a vestire i panni di Willy - Il principe di Bel-Air. Seduto a fianco del conduttore James Corden ha improvvisato le prime rime della famosa sigla, canticchiando poi anche la colonna sonora di "Man In Black". La performance è poi continuata in elicottero dove, in tema con il momento, ha intonato "I Believe I Can Fly".