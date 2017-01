22 aprile 2015 Vittorio Gucci sostiene i giovani talenti con "26 motivi per fare arte" All'evento tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo: da Valeria Marini ad Alba Parietti e Massimo Boldi fino agli ex naufraghi Alex Belli, Cristina Buccino e Brice Martinet Tweet google 0 Invia ad un amico

15:16 - Da Valeria Marini ad Alba Parietti e Massimo Boldi fino agli ex naufraghi Alex Belli, Cristina Buccino e Brice Martinet. Showgirl, attori e comici si sono dati appuntamento per festeggiare #26MOTIVIPERFAREARTE e il suo curatore e ideatore Vittorio Gucci. Il progetto ha lo scopo di dare visibilità a tutti i giovani artisti per mostrare il loro talento. La giuria, composta dal celebre fumettista Giorgio Forattini, dal cantautore Cristiano De Andrè, dal direttore di Radio Italia Antonio Vandoni e presieduta da Vittorio Sgarbi, ha scelto i 26 talenti.

Il concorso nasce per valorizzare le espressioni artistiche di tanti giovani sconosciuti che non trovano il supporto delle istituzioni e degli enti culturali per ragioni logistiche, di età e di impossibilità economica. Dopo solo pochi mesi, grazie a una campagna di reclutamento, realizzata tramite il web e una campagna promozionale televisiva sulle reti Mediaset, più di 2.000 giovani artisti italiani hanno risposto all'appello inviando le loro opere inedite.



La giuria ha selezionato le 26 opere d'arte decretando così i 26 vincitori del Concorso 26 MPFA del 2015: 26 ragazzi e ragazze di tutta Italia hanno ora la possibilità di veder concretizzati i loro sogni. Non solo. Alcune delle opere vincitrici del Concorso sono state trasformate in capi di abbigliamento, accessori e oggettistica.