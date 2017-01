Verissimo, programma leader della fascia d'ascolti

Prosegue il successo per Verissimo che sabato 23 gennaio 2016, con 2.927.000 spettatori totali, share del 21% (19.56% sul target commerciale) si conferma, ancora una volta il programma più seguito della sua fascia d'ascolto. Ospite della puntata Alba Parietti che dopo vent'anni, ha visto riesplodere la passione , testimoniata da una serie di foto apparse su "Chi", per Christopher Lambert.

In studio da Silvia Toffanin anche Matteo Cambi, ex enfant prodige della moda italiana, arrestato nel 2008 per bancarotta fraudolenta, che ha ripercorso per la prima volta il suo passato burrascoso. Per i fan de "Il Segreto" Mariana, interpretata dall'attrice Carlota Barò, Margherita Buy, Massimo Ghini, Massimo Ciavarro e le veline Ludovica Frasca e Irene Cioni.