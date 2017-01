Alba Parietti, ritorno di fiamma con Christopher Lambert

Ritorno di fiamma tra Alba Parietti e l'attore francese Christopher Lambert? A svelare la love story in corso è il settimanale Chi, che pubblica alcuni scatti esclusivi. La conduttrice e l'indimenticabile protagonista di Highlander si sono incontrati a Torino, dove lui sta girando un film, e hanno trascorso un bollente fine settimana in un albergo del centro, interrotto solo dalla partenza di Alba, domenica mattina, per Roma.

Tra i due sarebbe quindi riesplosa la passione, come documentano le foto del settimanale, che li immortalano insieme abbracciati e sorridenti. Sembra che gli anni non siano mai passati. La Parietti e Lambert furono protagonisti, nell'estate del 1996, di una bollente love story che fece il giro del mondo. La stessa conduttrice ha dichiarato in un'intervista: "Amo Christopher perché mi ha regalato il periodo più bello della mia vita". Alba e Lambert sono rimasti in contatto in questi anni, anche quando l'attore si era legato alla diva francese Sophie Marceau: ora che è tornato single Christopher ha ritrovato la passione per il suo amore italiano che non aveva mai dimenticato.