Verissimo, nuovo boom di ascolti: batte ogni concorrenza

Nuovo boom di ascolti per Verissimo che si conferma leader nella sua fascia d'ascolto . Il talk show condotto da Silvia Toffanin cresce ancora e batte nettamente ogni concorrenza: con 2.156.000 telespettatori e picchi del 21.77% di share è il programma più visto nella sua fascia oraria. La seconda puntata, in onda sabato 23 settembre su Canale 5, registra una share del 19.32%. Ospiti Al Bano e Max Biaggi.

Al Bano ha parlato a cuore aperto della sua vita e della separazione da Romina Power: "Ho accettato con grande dolore che Romina se ne andasse. - ha spiegato - In quel periodo ho mangiato veleno". Poi alla domanda della conduttrice se avesse mai pensato di farla finita, il cantante avrebbe risposto: "Devo confessare che qualche volta ho avuto un brutto pensiero, ma poi mi sono detto che ero scemo".

A Verissimo anche Max Biaggi, che ha parlato per la prima volta dopo il grave incidente in moto in cui è rimasto coinvolto lo scorso 9 giugno. “È stata una battuta d’arresto grande. L’infortunio è stato pesante, sono stato operato più volte e nessuno mi dava un chiaro segnale sul mio percorso”.