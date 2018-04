È una Barbara d'Urso più carica ed estroversa del solito quella che si racconta nel salotto di Verissimo e che si prepara a tornare alla conduzione del Grande Fratello a distanza di quasi 15 anni. "Non dormo più, prendo le camomille la sera e poi alle 4 di notte sto con gli occhi sbarrati. Penso alle nomination, al confessionale a Pomeriggio Cinque a Domenica live e sto così", racconta la regina della tv italiana a Silvia Toffanin sottolineando la tensione di queste ultime settimane.



"Sono davvero emozionata, anche perché è una decisione che ho preso 15 giorni fa. L’azienda è da settembre che mi corteggiava e alla fine ho deciso di rituffarmi in quest’avventura". Un successo enorme ma anche tante critiche in questi anni a cui però Carmelita risponde col sorriso "In realtà le spalle larghe le ho e mi faccio scivolare addosso tutto. Mi va bene essere criticata perché vuol dire che ho un carattere forte ed è meglio di essere definita 'tiepida'. A me piace essere un tipo di persona a cui dicono o "ti amo visceralmente o mi stai sulle scatole".