Mancano cinque giorni all'inizio del Grande Fratello 2018, la 15esima edizione, che quest'anno torna ad essere condotta da Barbara d'Urso. E proprio dal suo salotto pomeridiano, Pomeriggio Cinque, la signora di casa Mediaset ha lanciato un'anteprima: per tre concorrenti "speciali" il GF inizierà già da domani. I ragazzi, ribattezzati dalla d'Urso “i tre super boni” passeranno tre giorni chiusi nel “Casale”, una splendida dimora sulle colline di una non meglio specificata località, per poi raggiungere il resto del cast nella casa più spiata d'Italia.



I volti dei tre fortunati sono ancora segretissimi, ma Pomeriggio Cinque ha svelato i loro nomi e alcuni dettagli: prepariamoci quindi a incontrare Simone, moretto e casual, Filippo, biondino elegante, e Valerio, stiloso e tenebroso: tutti e tre rigorosamente palestrati e, appunto, “super boni”. I tre saranno presentati a Pomeriggio Cinque nella puntata di venerdì 13 aprile.