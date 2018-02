Valeria Marini: balletto hot a 90 Special, ricordando i mondiali

Da sempre tra le showgirl italiane più amate, Valeria Marini è stata un'icona sexy e sogno proibito degli italiani soprattutto negli anni novanta, quelli della sua consacrazione. In molti la ricordano come danzatrice conturbante al programma "Serata Mondiale", striscia sportiva che ogni notte raccontava la giornata dei mondiali di calcio di Usa '94 e seguiva le partite degli azzurri di Sacchi. La Valeriona nazionale, allora, ha ben pensato di concedere il bis a 90 Special, la trasmissione dedicata da Nicola Savino all'ultima decade del secolo scorso, in particolar modo a ciò che la televisione ha saputo produrre in quegli anni. La temperatura nello studio è diventata decisamente torrida.