Uomini e donne: Tina avvolge Gemma in una tenda dopo alcuni insulti

Anche oggi Tina Cipollari ha dato spettacolo. Mentre gli altri protagonisti di Uomini e Donne erano impegnati in un ballo, le telecamere hanno ripreso l’opinionista tendere un agguato all’acerrima rivale, avvolgendola in una tenda dello studio. “E’ venuta ad insultarmi e io l’ho imbavagliata” ha risposto la Cipollari quando Maria De Filippi le ha chiesto spiegazioni sul suo comportamento paragonandolo a quello di “una bambina di dieci anni”. Gemma dà un’altra versione dei fatti: Tina le avrebbe fatto delle foto di nascosto con un cellulare e lei si sarebbe avvicinata per indagare.