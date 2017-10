Uomini & Donne, povera Tina: il suo pupazzo colpito da un fulmine

Sarà un segno del destino, sarà una casualità, ma mette i brividi lo stesso: è la disavventura capitata al pupazzo "attira-uomini" di Tina Cipollari, rimasto bruciato per la scarica di un fulmine. Tina porta in studio, a Uomini & Donne, quel che resta della povera creatura: "Avevo messo delle antenne paraboliche per attirare gli uomini, invece hanno attirato un fulmine! Peccato per i denti, soltanto qualcuno lo abbiamo salvato, ma è tutto bruciacchiato". Il tutto, nell'ilarità generale, compresa Maria De Filippi.