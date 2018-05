Uomini e Donne, Marco: "Gemma, basta è finita"

"Ed io tra di voi se non parlo mai": la canzone di Charles Aznavour sarebbe la colonna sonora perfetta per il siparietto che vede come protagonisti Giorgio Manetti, Gemma Galgani e Marco. Quest'ultimo è esausto per via dei continui riferimenti riguardanti il passato d'amore tra il cavaliere brizzolato e la dama torinese. Il fantasma della love story che ha appassionato tutti i fan del Trono Over sembra opprimere il nuovo flirt della Galgani. Tant'è che all'ennesimo intervento di Giorgio, Marco si alza e lascia lo studio. In questo caso il cantante Charles Aznavour dovrebbe lasciare il posto a Laura Pausini con: "Marco se n'è andato e non ritorna più".



La dama torinese con il cuore a pezzi rincorre il giovane flirt: "Mi spieghi cosa stai facendo?". Il fiorentino sembra non starci: "Non si può parlare sempre di voi, è una storia finita? E allora basta parlarne". Questo siparietto dovrebbe concludersi con l'uscita di scena di Laura Pausini e l'entrata di Adriano Celentano con: "La gelosia più la scacci più l'avrai".