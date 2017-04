Uomini e Donne, Giorgio svela: "Gemma ha sceneggiato il nostro amore"

"Sono stati nove mesi stupendi, fatti di viaggi e intese, fino a quando mia madre si ammala e io devo starle a fianco. Jem (come lui chiama Gemma ndr.) mi chiedeva attenzioni che non riuscivo più a darle" ha raccontato "Ho capito che aveva sceneggiato il nostro amore. Per me è finita".



Il "gabbiano" Giorgio è sempre stato uno spirito libero e prima della storia d'amore con la dama ha svolazzato in lungo e in largo. "Chi" ha sbirciato nel suo album dei ricordi, portando a galla il suo passato americano: "Ho girato tutti gli Stati Uniti. Lungo la strada mi innamorai di una ragazza svedese ma poi, da vero gabbiano, tornai a volare da sola. Ero richiesto dalla soap per la mia fisicità italiana ma ho avuto problemi con i permessi di lavoro. Peccato, avrei sfondato".