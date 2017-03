A "Verissimo" Giorgio di "Uomini e donne"

Dopo l’intervista rilasciate settimana scorsa da Gemma Galgani, questo sabato è la volta quindi di Giorgio Manetti. Ai microfoni del talkshow, il bel Giorgio confida: “Tra noi c’era un bel rapporto, fatto di correttezza, rispetto. La sua decisione di troncare la relazione mi ha fatto rimanere molto male. In quel periodo non l’ho mai tradita, poi – aggiunge sibillino – lasciamo perdere”.



Causa della decisione di Gemma di lasciare Giorgio, l’incapacità del bel toscano di dirle ‘ti amo’. Lui, a tal proposito, dichiara: “A Gemma non ho mai detto ti amo, ma dire ti amo è un’arma a doppio taglio. Comunque – prosegue - ero disposto a lasciare la trasmissione con Gemma e continuare la nostra storia in Toscana. Avevo parlato con una mia amica che ha un ristorante e avevamo pensato di poterlo gestire insieme, io, Gemma e la mia amica. Era un progetto molto carino. Sono i fatti che contano non le parole”.



E, infine, rispetto al loro rapporto chiosa: “L’ho presentata ai miei amici e tutti l’hanno accolta bene. L’ho presentata a mia mamma. L’ho sempre protetta e non l’ho mai offesa”.



Per lo spazio dedicato all’“Isola dei Famosi”, saranno in studio Rocco Siffredi, appena rientrato dall’Honduras dove è stato ospite per una settimana e la quarta eliminata al televoto Giulia Calcaterra.



Infine, per lo spazio dedicato a ‘Il Segreto’, sarà ospite la misteriosa Rafaela (Sara Moraleda).