Uomini e Donne: addio alla rivalità fra Luigi e Lorenzo, adesso sono le nuove troniste a rubargli la scena

Le nuove troniste di Uomini e Donne hanno un bel caratterino e non le mandano a dire. Se nelle prime puntate Tesera si è mostrata più tranquilla rispetto alla sua collega Mara, che ha affermato con decisione le sue idee e non ha esitato ad eliminare i corteggiatori che non le piacevano, in un secondo momento la bella napoletana si è fatta sentire, evidenziando che allontanare concorrenti non è sinonimo di carattere forte. Le due ragazze sono molto diverse e ci tengono a sottolinearlo, per questo in studio hanno alzato un tantino i toni accusandosi a vicenda, fino a quando i due tronisti, Luigi e Lorenzo, hanno smorzato la tensione alzandosi e abbracciandosi. “A confronto io e Luigi siamo due cuccioli”, ha affermato Lorenzo facendo riferimento alla rivalità che c’è sempre stata fra loro a partire dalla scorsa edizione della programma.