Uomini e Donne: fra Mara e il trono, Luigi sceglie il trono!

Per la prima volta nella storia del trono classico di Uomini e Donne, fra due tronisti nasce qualcosa in più della semplice simpatia fra “colleghi”. Si tratta di Mara Fasone e Luigi Mastroianni, che hanno appena cominciato la loro avventura televisiva. Il ragazzo, dopo la prima puntata, ha dichiarato di essere rimasto molto colpito dalla Fasone, tanto da richiedere un’esterna per conoscerla meglio e decidere se rimanere sul trono oppure diventare un suo corteggiatore.



In puntata l’arcano è stato svelato, il tronista ha preferito restare dov'è e non intraprendere una conoscenza con la bella siciliana, per via del fatto che la ragazza ha chiuso una relazione da poco, stessa situazione in cui Luigi si era trovato con la sua ex fidanzata Sara Affi Fella (diventata tronista dopo la fine della sua storia a Temptation Island). A quel punto Mara ha ribattuto: “Io mi chiamo Mara, non Sara”, reputando quella di Luigi una motivazione superficiale.