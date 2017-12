Tu Si Que Vales, i Novruzov Brothers sono i primi finalisti

I Novruzov Brothers sono i primi finalisti di Tu Si Que Vales. Tra comicità ed esperimenti circensi i due fratelli hanno letteralmente stregato il pubblico ma anche i giudici del talent show di Canale 5. La loro rivisitazione in chiave moderna del mito del cinema muto Charlie Chaplin ha infatti sbaragliato la concorrenza.



"Se Federico Fellini li avesse visti, li avrebbe messi sicuramente in un film, sono meravigliosi", afferma Jerry Scotti a cui fa subito eco Rudy Zerbi: "Tutte le volte ci fanno prendere grandi spaventi visto che son lì che rischiano di farsi male anche in parti pericolose". Una performance che ha lasciato a bocca aperta anche Maria De Filippi: "Avete cambiato rispetto alla volta scorsa, non era facile riuscire a stupire ancora, siete bravissimi". Oltre ai due fratelli, volano in finale anche i "True Tricks" che arrivano dalla Danimarca e mettono in scena la guerra dell'uomo contro il demone.