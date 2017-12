Maria De Filippi: "In bocca al lupo a Nadia Toffa"

"Posso dire una cosa? Voglio fare un in bocca al lupo da parte di tutti noi a Nadia Toffa che non è stata bene". È questo il pensiero che Maria De Filippi manda alla giornalista della trasmissione tv Le Iene durante il programma Tu Si Que Vales. Un messaggio di vicinanza a cui si affiancano anche gli altri giudici: Rudy Zerbi, Jerry Scotti e Teo Mammucari.



Nadia Toffa è infatti ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara a Trieste. Il noto volto televisivo era in un albergo del centro cittadino quando ha avvertito un malore perdendo subito dopo conoscenza. Stando alle ultime notizie la giornalista ha avuto una patologia cerebrale. Ora si trova in rianimazione in prognosi riservata ed è in programma il trasferimento al San Raffaele di Milano.