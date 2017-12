Tu Si Que Vales, le bolle di sapone commuovono tutti: pure Mammucari

Un’esibizione che ha commosso tutti, dal pubblico ai giudici, compreso l’imperturbabile Teo Mammucari che non ha nascosto le sue emozioni. A "Tu si que vales" Michele Cafaggi ha dato vita a una performance magica dedicata alle bolle di sapone. "Mi hai fatto pensare a mia figlia, è una cosa che ha fatto emozionare tutti, soprattutto i bambini. È stato magico", ha ammesso l’istrionico conduttore romano. A fargli eco ci ha pensato Jerry Scotti che con gli occhi lucidi ha detto: "Ci hai fatto sognare e tornare bambini, abbiamo visto molti spettacoli con le bolle di sapone ma nessuno come il tuo. Ti muovevi un po' come Benigni". Rudy Zerbi l’ha invece definito "un generatore di emozioni". Un’esibizione su cui anche Martin Castrogiovanni ha voluto dire la sua: "Per me sei un esempio. Voglio dire che Michele fa questi spettacoli per i bambini malati di cancro. Regalare un sorriso a un bambino è una cosa unica, ci vorrebbe più gente come te".