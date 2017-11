5 agosto 2017 11:26 Torna "Will & Grace", le novità: addio a Morrison e rinnegato il finale del 2006 A un mese dallʼinizio del revival, emergono importanti dettagli sul cast e sulla trama. Già annunciata anche la stagione 2018-2019

A un mese dal ritorno di "Will e Grace", emergono alcune novità sulla serie. Il clamore per il suo revival è stato così elevato da convincere la Nbc a mettere in cantiere un'altra stagione, la 2018-19. Tuttavia, il cast perde Shelley Morrison, interprete di Rosario Salazar, la domestica di Karen Walker. Inoltre, gli ideatori della sitcom chiedono ai fan di dimenticare il finale del 2006, poiché quello non sarà il punto di partenza del revival.

"Will & Grace", dunque, tornerà non solo nell'autunno 2017, ma anche alla fine del prossimo anno con almeno tredici nuovi episodi. Al di là dell'inaspettato annuncio sul prolungamento della serie, i fan sono già ora in visibilio per l'imminente ritorno della sitcom, per il quale gli stessi attori sono 'al settimo cielo'. Lo dimostrano, infatti, i numerosi selfie di Eric McCormack (Will), Debra Messing (Grace), Megan Mullally (Karen) e Sean Hayes (Jack), in cui si ritraggono nuovamente insieme e sorridenti, con lo spirito immutato dei rispettivi personaggi.

L'abbandono di Morrison - "E' stato un durissimo colpo al cuore": con queste parole Max Mutchnick, tra gli ideatori della serie, ha annunciato la dipartita di Shelley Morrison, presente nel cast sin dal 1998, ossia dalla prima storica stagione di "Will & Grace". "Ha deciso di andare in pensione: così vanno le cose. Volevamo che facesse parte della serie", ha poi aggiunto Mutchnick, sottolineando come l'attrice abbia deciso di rinunciare proprio all'ultimo.

"Dimenticatevi il finale del 2006" - A Entertainment Weekly, Mutchnick ha anche fatto trapelare alcuni dettagli sull'inizio del revival, che non si inseriscono pienamente nel solco del finale dell'ultima stagione, la 2005-2006. "Quel finale ci ha causato davvero tanto dolore: quando lo si crea si pensa che il telefilm sia finito. Non avremmo mai creduto di fare un'altra stagione", ha spiegato.



"Una volta che sapevamo di fare una nuova stagione, abbiamo pensato di aver lasciato i protagonisti con dei bambini. Ma, parlando sinceramente, non volevamo vederli né da buoni né da cattivi genitori: volevamo vedere solo Will e Grace", ha aggiunto l'altro ideatore, David Kohan. Pertanto, i fan devono dimenticarsi del fatto che Grace abbia la figlia Laila dal marito Leo e che Will, insieme a Vincent, stiano crescendo il figlio Ben: entrambi, infatti, torneranno single e senza bambini a cui badare.

Il revival - Il ritorno della serie tv cult - che narra le relazioni tra Will Truman, avvocato gay, la sua 'best friend' Grace Adler, designer d'interni, e i loro amici Karen Walker, una socialite alcolizzata e Jack McFarland, attore gay - vedrà ai posti di comando i creatori originali, Max Mutchnick e David Kohan, impegnati come produttori esecutivi e showrunner. James Burrows sarà il regista di questa nuova stagione, ma anche executive producer.



Inoltre, i quattro protagonisti della fortunata sitcom, che ha tenuto incollati milioni di telespettatori americani per otto stagioni dal 1998 al 2006, non sembrano per nulla invecchiati. Mullally (58 anni), McCormack (54), Messing (48) e Hayes (46) sono fortemente intenzionati a non deludere i loro fan e a presentarsi come se gli anni non fossero mai passati.