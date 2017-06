"Will & Grace", ecco il primo trailer ufficiale della nuova stagione

Pezzo dopo pezzo la stagione revival di " Will & Grace" prende vita per la gioia dei fan, in attesa del debutto in autunno. Dopo i poster ufficiali dei quatto storici protagonisti, arriva adesso il primo trailer della fortunata serie conclusasi nel 2006 con l’ottava stagione. Diffuso su Facebook il video è un divertente backstage negli studi della NBC (che lo ha pubblicato) sul set della tanto attesa sitcom con tanto di sorpresa musicale.

Nel filmato i protagonisti, Debra Messing, Eric McCormack, Sean Haynes e Megan Mullally si ritrovano negli uffici della NBC. "Non posso crederci che siamo tornati", dice contento Will (Eric McCormack), mentre Grace (Debra Messing) sembra un po' contrariata... poi finale a sorpresa, degno di un musical hollywoodiano... I 12 nuovi episodi della nona stagione andranno in onda a partire dal prossimo autunno, come dice il poster ufficiale rilasciato pochi giorni fa

A 11 anni dalla fine della serie originale "Will & Grace torna quindi in grande spolvero.Già qualche settimana fa, sui rispettivi profili social, avevano condiviso una serie di selfie che li ritraevano nuovamente insieme e sorridenti, con lo spirito immutato dei rispettivi personaggi.Il revival della serie tv cult, che narra le relazioni tra Will Truman (McCormack), avvocato gay, la sua "best friend" Grace Adler (Messing), designer d'interni e i loro amici Karen Walker (Mullally) una socialite alcolizzata e Jack McFarland (Hayes), un attore gay, vedrà ai posti di comando i creatori originali,, impegnati come produttori esecutivi e showrunner., sarà il regista anche di questa nuova stagione, ma anche executive producer.