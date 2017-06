"Will & Grace", i poster ufficiali del revival

A 11 anni dalla fine della serie originale i quattro protagonisti di "Will & Grace" tornano più forma che mai e a svelarlo sono i due poster ufficiali pubblicati in questi giorni sui social. Debra Messing, Eric McCormack, Sean Haynes e Megan Mullally appaiono prima di spalle seduti sulle loro sedie da regista, poi voltati verso il pubblico, sorridenti e ammiccanti (Karen ha il suo Martini in mano). L'appuntamento è stato confermato per il prossimo autunno con ben 12 nuovi episodi.

I quattro protagonisti della fortunata serie tv, che ha tenuto incollati milioni di telespettatori americani per otto stagioni dal 1998 al 2006, non sembrano per nulla invecchiati. Mullally, 58 anni, McCormack, 54, Messing, 48, e Hayes, 46 sembrano invece intenzionati a non deludere i loro fan e a presentarsi come se gli anni non fossero passati.



Già qualche settimana fa, sui rispettivi profili social, avevano condiviso una serie di selfie che li ritraevano nuovamente insieme e sorridenti, con lo spirito immutato dei rispettivi personaggi.



Il revival della serie tv cult, che narra le relazioni tra Will Truman (McCormack), avvocato gay, la sua "best friend" Grace Adler (Messing), designer d'interni e i loro amici Karen Walker (Mullally) una socialite alcolizzata e Jack McFarland (Hayes), un attore gay, vedrà ai posti di comando i creatori originali, Max Mutchnick e David Kohan, impegnati come produttori esecutivi e showrunner. James Burrows, sarà il regista anche di questa nuova stagione, ma anche executive producer.

Tutti pronti per rivedere i quattro pazzi protagonisti di "Will & Grace" alle prese con nuove e esilaranti avventure?