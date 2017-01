Tori Spelling, paura per l'attrice: ricoverata con i sintomi dell'ebola

13:47 - Un weekend di paura per Tori Spelling, che è finita in ospedale dopo aver manifestato i sintomi dell'ebola. Una fonte ha riferito a TMZ che l'ex star di "Beverly Hills" aveva la febbre, tossiva in modo incontrollato e aveva problemi a respirare. La Spelling è stata quindi isolata in quarantena e trattata dai medici con tutte le precauzioni previste per i sospetti casi di ebola.

Fortunatamente non si trattava di ebola, ma di un grave caso di bronchite congiunto ad un'infezione sinusale. Per curarsi la Spelling ha sospeso le registrazione del suo reality "True Tori", ma siamo sicuri che anche questa brutta disavventura (come le corna e i litigi con il marito) sarà documentata con dovizia di particolari nei prossimi episodi del suo show.