Tori Spelling, famiglia riunita dopo le corna

12:13 - Crisi passata in casa di Tori Spelling, famosa per il ruolo nella serie tv "Beverly Hills", che ha perdonato le corna che le ha fatto il marito Dean McDermott e lo ha riaccolto in casa per iniziare insieme a lui il 2014. Su Twitter l'attrice ha pubblicato un tenero scatto in cui appare accoccolata insieme al coniuge e ai due figli, mentre tutti quanti tengono in mano un cartello con la scritta "Buon anno dai McDermott".

Una donna d'altri tempi Tori, che preferisce buttare giù il boccone amaro del tradimento pur di tenere unita la famiglia. Un amore profondo la lega al marito e ai tempi delle nozze l'attrice e ereditiera si era rifiutata di stipulare un accordo pre-matrimoniale. "Dean le offrì di firmarlo, ma Tori rifiutò - ha rivelato una fonte vicino alla coppia - Crede davvero che Dean sia la sua anima gemella e per lei non c'era bisogno di un accordo".



Da qualche anno i soldini sembrano non girare più in casa della ricca ereditiera, che nel suo libro-verità ha confessato di non sapersi trattenere con lo shopping: "Sono cresciuta in una famiglia ricchissima. E' l'unico modo di vivere che conosco. Anche quando cerco di impegnarmi a vivere una vita più semplice, non riesco a perdere i miei costosissimi gusti".