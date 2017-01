20 settembre 2014 "Beverly Hills - 90210", ecco che fine hanno fatto le star Luke Perry (Dylan) torna in tv con "Csi: Cyborg", Jennie Garth (Kelly) e Tori Spelling (Donna) recitano insieme, Jason Priestley (Brandon) è il protagonista di "Call Me Fitz" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:51 - Negli Anni Novanta ha fatto innamorare un'intera generazione di teenager con il turbolento Dylan in "Beverly Hills - 90210". A 50 anni Luke Perry torna in tv con un ruolo molto diverso. Secondo "Tv Line" sarà un ex agente dell'Fbi in "Csi: Cyborg", spin-off della serie criminal. Ma non è l'unico ad essersi 'rifatto una vita': Jennie Garth (Kelly) e Tori Spelling (Donna) recitano insieme, Jason Priestley (Brandon) è la star di "Call Me Fitz".

Jennie Garth (Kelly) e Tori Spelling (Donna) nel 2014 sono infatti tornate a recitare insieme per la sit-com "Mystery Girls", in cui interpretano una coppia di detective in gonnella. Entrambe sono inoltre protagoniste di docu-reality incentrati sulle loro vite.



Jason Priestley (Brandon) è attualmente il protagonista di "Call Me Fitz", serie canadese in cui interpreta un donnaiolo che conduce una vita al limite. E' inoltre nel cast di "Haven", serie di genere soprannaturale co-prodotta da Stati Uniti e Canada. La "sorellina" Brenda, l'attrice Shannen Doherty, nel 2010 ha invece pubblicato la sua autobiografia-scandalo, in cui racconta di come sia arrivata al successo grazie alla sua personalità prepotente e disincantata. Nel 2011 ha sposato il fotografo Kurt Iswarienko, con una cerimonia mediatica seguita passo passo dalle telecamere di WEtv



Ian Ziering, il biondino Steve, nel 2005 ha interpretato se stesso nel film di Tony Scott "Domino". Ha inoltre partecipato all'edizione americana del reality show "Ballando con le stelle". Gabrielle Carteris, alias Andrea, dopo la fine di "Beverly Hills" è apparsa come guest-star in alcune serie come "Nip & Tuck" e "Il Tocco Di Un Angelo".



Brian Austin Green (David) nel 2008 ha partecipato alla serie "Terminator: The Sarah Connor Chronicles", mentre nel 2010 è entrato a far parte del cast di "Desperate Housewives". Dal 2010 è sposato con l'attrice Megan Fox, da cui ha avuto due figli.