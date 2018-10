Temptation Island Vip: Patrick e Valeria lasciano il programma separandosi

Per la prima volta dopo ventun giorni, Patrick e Valeria sono faccia a faccia per il falò definitivo di Temptation Island Vip. Lui la sta già aspettando, incredulo di fronte all'ennesimo video che la vede filrtare con il single Ivan, ma quando viene raggiunto si trova subito messo all'angolo: "Hai detto delle cose non vere di me - inizia la Marini -. Sentirti parlare è stato brutto, hai parlato del personaggio, non di me. Tu non mi dai quello di cui ho bisogno. In questi giorni non ti ho mai mancato di rispetto". "Stai scherzando", ribatte Patrick. "Ho avuto sedici video da te, ti sei baciata con quello. Non puoi pretendere amore se non lo dai."



"Ivan mi ha dato attenzione. Mi ha fatto riflettere, lui mi ha dato cose che tu non mi hai dato mai. Dovevi fare come Fabio, che è entrato nel villaggio a riprendersi Marcella." Patrick prova a far valere le sue ragioni ma Valeria è un fiume in piena: "Tu non sai cos'è l'amore. Io non sono un manifesto, sono una donna. Io voglio un uomo che mi ami e possa essere il mio principe. Tu non lo sei." Con questa conclusione è chiaro che i due non hanno speranza di uscire dal programma come coppia: alla domanda di Simona, Valeria risponde che spera di trovare l'amore una volta fuori e decide di andare via da sola. Patrick si limita a un laconico "idem".