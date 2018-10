3 ottobre 2018 13:09 Temptation Island, Patrick stufo di Valeria: "Non voglio una bambina" Il fidanzato non apprezza il comportamento della showgirl e si avvicina alla tentatrice

A "Temptation Island" Valeria Marini e Patrick sono in crisi profonda. Il fidanzato riceve l'ennesimo video della compagna in atteggiamenti intimi con il tentatore Ivan e sbotta. A dargli fastidio è l'atteggiamento irrispettoso della showgirl: "Mi ha portato qua per che cosa, qual è il suo scopo? Per farti dire da uno spagnolo che sei una bambina? Non piango, non meriti neanche una lacrima. Addii stellari".

La Marini è sempre più vicina al provocatore spagnolo, che tra un allenamento e un massaggio sensuale sa come prenderla. "Sei una bambina in un corpo di donna. Hai bisogno di un uomo che si prenda cura di te e che ti stia vicino" le dice. "Tu mi capisci, io e te abbiamo tante cose in comune" risponde Valeria. Confidenze che non piacciono a Patrick: "Bisogna crescere, altro che bambina. Mi ha portato qui per costruire una famiglia, non voglio una bambina. E' immatura, non si deve lamentare se poi uno si incaz***. Non piango, non meriti neanche una lacrima. Addii stellari".