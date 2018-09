26 settembre 2018 11:22 "Temptation Island Vip", Valeria Marini è sempre più tentata da Ivan Stefano e Nicoletta lasciano il reality insieme: boom di ascolti con il 22.21% di share

A "Temptation Island Vip" per le coppie la situazione si complica. Se Valeria Marini è sempre più vicina al suo bel tentatore spagnolo, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini hanno abbandonato il reality dopo un confronto agitato al falò. Intanto Ursula e Sossio sembrano essere arrivati alla fine del loro rapporto e Andrea è deluso da Alessandra. Nilufar invece fa ingelosire Giordano Mazzocchi. Boom di ascolti con il 22.21% di share.

BETTARINI E NICOLETTA ESCONO INSIEME - Tra Stefano e Nicoletta qualcosa non va. Che ci fossero dei problemi si sapeva, l'ex calciatore ha sempre accusato la compagna di essere una bambina, forse anche per la differenza d'età, più di vent'anni. Ma stavolta a fare il ragazzino è proprio lui. Flirta con la single e Nicoletta va su tutte le furie, chiedendo un falò di confronto. Ma Bettarini non si presenta. Lei esplode in lacrime, vuole lasciare il programma, e a questo punto interviene Simona e la convince a tenere duro e portare avanti la sua avventura: "Io lo conosco bene Stefano, magari ti sta solo mettendo alla prova". Nicoletta accetta ma il giorno dopo chiede un secondo falò. Simona interviene di nuovo e chiede a Stefano di accettare. "Ero sicuro di poter affrontare qualsiasi cosa - dice lui - Qui ho scoperto che abbiamo dei problemi che lei non mi ha mai detto. Mi piacciono le donne forti, sono un maschio alfa e in lei ho visto un caratterino pimpante, ma in alcuni momenti la vedo fragile e questa insicurezza mi infastidisce". Nicoletta replica: "Ero sicura del nostro amore e di tutto quello che mi hai promesso. Non mi sono fatta avvicinare da nessuno per l'enorme rispetto che provo per noi". Il tutto sotto l'occhio vigile di Simona che alla fine chiede alla coppia: "Volete uscire da soli, o assieme?". I due escono insieme.

VALERIA E IL CORTEGGIATORE SPAGNOLO - Valeria Marini non fa che lamentarsi del suo Patrick, sottolinea che lui non c'è mai neanche nel giorno del suo compleanno, e intanto è sempre più vicina al suo tentatore Ivan, giovane e bello. Patrick guardando il video è incredulo perché Valeria rivela: "E' arrivato il momento di cambiare. Ho inseguito sempre il rapporto con il mio papà. Vorrei che questo percosso mi chiarisse tante cose, e qui ho la conferma di tutti i miei dubbi. Questo rapporto mi sta uccidendo. L'amore ti deve far stare bene, se ti dà insicurezza è meglio allontanarlo. Voglio vivere la felicità, me lo merito, o devo stare la vita a sognare? Sto male ma non voglio nemmeno ferire Patrick". Poi si lascia andare a coccole e tenerezze con Ivan...

ANDREA E I FRENI DI ALESSANDRA - Anche per Andrea e Alessandra il rapporto scricchiola. Lei è sempre stata molto dubbiosa e lui vuole dimostrarle che può fidarsi. Le cose però si capovolgono. Andrea la accusa di frenarlo nelle sue ambizioni e nel suo futuro e Alessandra replica: "Ha detto una mare di bugie, dice che è frenato da me, ma lui è il più pigro dei pigri. Non l'ho mai visto portare un curriculum, si lamenta e basta", si sfoga una volta tornata al villaggio.

SOSSIO INFURIATO CON URSULA - Ursula non gradisce i comportamenti di Sossio nei confronti della single Sara e sbotta. Si sfoga con il corteggiatore e lo accusa di non aver costruito nulla con lei, di essere sempre stato superficiale e infantile: "Voglio un uomo con più palle". Sossio guardando il video si infuria, lancia sedie e tavoli in aria: "Sto scoprendo da lei che sono un uomo da buttare, così non va bene. Mi ha preso in giro, mi devo vergognare perché non ho trovato lavoro? Io non mi vergogno, sono rinato da solo dopo la separazione".