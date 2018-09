Temptation Island Vip: la furia di Sossio dopo le parole di Ursula

Ursula non le manda certo a dire. Dopo i comportamenti di Sossio nei confronti della single Sara. Parlando con il suo corteggiatore, accusa il fidanzato di non aver costruito nulla con lei, di essere sempre stato superficiale e infantile. "Voglio un uomo con più palle" sono le sue parole, alle quali Sossio reagisce con rabbia, lanciando e calciando le sedie dopo essere tornato al villaggio. "Sto scoprendo da lei che sono un uomo da buttare, così non va bene" è il suo commento indignato. "Mi ha preso in giro, mi devo vergognare perché non ho trovato lavoro? Io non mi vergogno, sono rinato da solo dopo la separazione."