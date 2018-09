"Temptation Island Vip", il padre di Patrick Baldassarri: "Figlio mio non cascarci, Valeria fa cinema"

"Mio figlio Patrick non è un ragazzino alle prime armi... e Valeria è donna di spettacolo. Mi aspettavo un cinema del genere e lui non ha ceduto alle provocazioni..". Così Mario Baldassarri, imprenditore romagnolo (è il patron tra le altre cose del celebre torneo Vip Master Tennis) e padre di Patrick, il fidanzato storico di Valeria Marini, reagisce, in un’intervista esclusiva pubblicata dal settimanale Spy alla bufera sollevata dalla prima puntata di Temptation Island Vip, in cui la Marini ha flirtato apertamente con il tentatore spagnolo Ivan Gonzales.



L'imprenditore romagnolo (è il patron tra le altre cose del celebre torneo Vip Master Tennis) ha aggiunto: "Con Valeria Marini si sono presi e lasciati più volte, prima del programma. Sa bene come si comporta Valeria. Stare con lei è come salire su una giostra: lei deve fare e disfare. Mi dicono tutti che mio figlio ha reagito in modo tranquillo alle immagini di Valeria che flirtava con il modello spagnolo. Ma quello che è successo nel programma non mi turba più di tanto: in un programma televisivo devono succedere cose e Valeria è donna di spettacolo...". E in effetti Patrick non ha battuto ciglio ed è rimasto calmo mentre guardava i filmati della sua compagna senza arrendersi alla tentazione di lasciarla in diretta o di parlare male di lei. Così facendo si è conquistato il favore del pubblico a costo magari di incrinare un po' la sua figura di “macho” romagnolo.



"Ma no, non penso che sia una sofferenza", ha commentato saggiamente Mario Baldassarri: "Patrick ha la capacità di resistere e sapeva a cosa andava incontro. Conosco Valeria da 30 anni, è una combattente che sa sempre come rimanere a galla. Spero che Patrick non faccia sciocchezze nelle prossime puntate perché a me farebbe piacere che, a 47 anni, si mettesse a posto e si facesse una famiglia".