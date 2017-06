L'avventura di Francesco e Selvaggia a Temptation Island non è iniziata nel migliore dei modi, anzi, dopo la prima puntata la rottura sembra già dietro l'angolo. La coppia aveva manifestato i primi screzi ancor prima di arrivare a destinazione: sulla barca che li portava al villaggio i due avevano già avuto un duro diverbio e la crisi si è concretizzata durante l'episodio andato in onda lunedì 26 giugno. Dopo la separazione delle coppie Francesco mette immediatamente gli occhi su Desirée, che ricambia il suo interesse, scatenando tutta l'ira di Selvaggia che arriva già ad affermare di non volerlo più vedere.