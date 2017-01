Taryn Manning, nella realtà come nella fiction: accusata di aggressione

In "Orange Is The New Black" è Tiffany Doggett: ribelle, prepotente e aggressiva. Ma anche nella vita reale Taryn Manning è un tipino che non scherza. L'attrice è stata infatti accusata di avere aggredito con una testata la sua makeup artist, Holly Hartman. Le avrebbe anche spruzzato del detergente per vetri negli occhi. L'incidente, rivelato dal sito "Tmz", risalirebbe a novembre e alla Manning sarebbe stato imposto un ordine restrittivo.